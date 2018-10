Ubriaco aggredisce il padre e la sorella, poi cerca di prendere a pugni i Carabinieri: arrestato

Cronaca

Riccione

| 13:25 - 13 Ottobre 2018

Nella notte tra venerdì e sabato un 49enne pregiudicato, residente a Misano, è stato arrestato dai Carabinieri per maltrattamenti in famiglia e resistenza a Pubblico Ufficiale. I Militari sono intervenuti, a seguito della chiamata al 112, nell'abitazione del padre dell'arrestato: l'uomo, assieme alla sorella, era stato aggredito e minacciato di morte dal 49enne, in stato di agitazione, probabilmente per l'abuso di alcol. I Carabinieri lo hanno bloccato e hanno cercato di riportarlo alla ragione, ma l'uomo ha cercato, in uno scatto d'ira, di colpirli con dei pugni. Si trova ora in carcere a Rimini.



