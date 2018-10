Orrore a Misano, due ragazzine tredicenni molestate al parco: individuato il presunto colpevole

Cronaca

Misano Adriatico

| 13:20 - 13 Ottobre 2018

Venerdì pomeriggio i Carabinieri di Misano Adriatico hanno notificato, presso il carcere di Pesaro, un'ordinanza di custodia cautelare a un 18enne pregiudicato albanese. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Rimini per il reato di violenza sessuale aggravata. Il giovane sarebbe responsabile di una violenza perpetrata a danno di due ragazze 13enni, fatti avvenuti il 20 settembre all'interno di un parco pubblico di Misano. Stretto riserbo degli inquirenti sulla vicenda, ma sono stati raccolti elementi gravi, precisi e concordanti sul conto dell'indagato, già in carcere per reati di altra fattspecie.