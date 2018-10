Quattro tappe, 400 km per aiutare i bimbi malati: tutto pronto per l'impresa di MonoMela Denis

Attualità

| 13:10 - 13 Ottobre 2018

"Finalmente il gran giorno è arrivato...il nostro sogno, il nostro progetto si avvera..un gesto di meravigliosa solidarietà verso i più piccoli,un gesto che ci darà un'energia straordinaria per affrontare i 400km circa su tre ruote... allora via, gas al monociclo, gas alla mtbike ... si parte...". Con queste parole l'atleta funambolo riminese, Denis Meluzzi, in arte "MonoMela", commenta la prossima impresa a poche ore dalla partenza. "MonoMela" e la fidanzata Giorgia Olivieri, alias "Joe", lunedì 15 ottobre partiranno da Rimini, in sella al monociclo e alla mountain bike, per raggiungere Trento in quattro giorni. L'impresa sportiva ha naturalmente un fine benefico: unire idealmente i due centri ospedalieri di Rimini e Trento e promuovere una raccolta fondi per aiutare i bambini di AROP (Rimini), centro oncoematologico pediatrico, e LILT (Trento) Lega Italiana Lotta Tumori. Il progetto si chiama "Ride for Children". In particolare il logo dei due ospedali "decora" la maglietta che è stata donata e sarà donata a chi farà un'offerta minima di 10 euro. A sostenere l'impresa ci sarà "Marche and Bike" che presterà assistenza tecnica su tutto il tragitto. Inoltre in ogni tappa, nelle piazze, verrà allestito un tavolo con gadget per la raccolta fondi.





La prima tappa, lunedì 15 ottobre, sarà la 100 km tra Rimini e Comacchio, la seconda i 90 km Comacchio-Ferrara, la terza sarà la più lunga, con 120 km di distanza tra Ferrara e Peschiera del Garda, infine, giovedì 18 ottobre, i 100 km della quarta tappa Peschiera del Garda-Trento, con l'arrivo nella cittadina





"Vi aspettiamo numerosi nelle varie tappe di viaggio per trasmettervi la nostra grande gioia, il nostro amore e impegno nella realizzazione del progetto Ride for Children", ringraziano "MonoMela" e "Joe".