Il riminese Gianmaria Zanzini eletto vicepresidente di FederModa Emilia Romagna

| 12:38 - 13 Ottobre 2018

Il riminese Giammaria Zanzini è stato eletto vicepresidente di Federazione Moda Italia - Emilia Romagna. Un nuovo importante riconoscimento per Zanzini, dopo la nomina a consigliere nazionale dell’aprile scorso. Confermato alla presidenza per acclamazione Marco Cremonini, già presidente Federmoda Bologna.

“Sono onorato di proseguire il mio impegno in questo gruppo – dice Zanzini -. Continueremo ad impegnarci per trovare soluzioni alle problematiche del settore, a partire dalle regole su promozioni e saldi, sugli orari di apertura dei negozi e sugli outlet. Sarà proprio il tema delle promozioni il primo che il Comitato regionale porterà al tavolo dell’assessore regionale alle Attività produttive: l’obiettivo sarà giungere a regole certe, affinché le promozioni non vengano inflazionate, perdendo così di significato agli occhi dei consumatori. La parola promozione deve essere spesa a proposito, indicando chiaramente il prezzo iniziale, la percentuale di sconto e il prezzo finale. Chi non rispetta le regole è giusto che paghi, per salvaguardare tutto il settore delle vendite. Chiediamo controlli perché la normativa non venga elusa con degli escamotage e sanzioni per i trasgressori, fino alla sospensione della licenza per i recidivi”.