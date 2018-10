E’ ufficiale, il DTM tornera’ a Misano anche nel 2019: appuntamento dal 7 al 9 giugno

Sport

Misano Adriatico

| 12:16 - 13 Ottobre 2018

E’ ufficiale, il DTM tornerà a Misano World Circuit anche nel 2019, dal 7 al 9 giugno. E’ appena stato diramato l’atteso calendario del prestigioso campionato automobilistico che quest’anno era tornato in Italia dopo quasi 10 anni, proprio a Misano World Circuit, dove ha riscosso un grande successo di pubblico e mediatico, grazie anche alla straordinaria presenza in pista di Alex Zanardi e alla ‘prima volta’ delle gare in notturna, con il concerto di Gianna Nannini in paddock a completare giornate di grande spettacolo.

La data di Misano è stata volutamente anticipata rispetto allo scorso anno, così da posizionarla in occasione della Pentecoste, tradizionale periodo nel quale i tedeschi amano fare un periodo di vacanza.

Andrea Gnassi, presidente di Destinazione Romagna: La Riviera di Rimini è punto di riferimento internazionale dell’accoglienza in ogni sua articolazione e questo evento si inserisce in quella che, dalla storia al prodotto turistico, si chiama Motor Valley. Ci metteremo il solito impegno per andare oltre l’evento, amplificandone eco, diffusione e potenzialità. Il DTM è uno spettacolo sportivo straordinario che arricchisce ulteriormente il nostro palinsesto di eventi.

“Si prospetta anche un 2019 all’insegna degli eventi internazionali – il commento di Andrea Albani, Managing Director di MWC – e la conferma del DTM è un tassello per tutti molto importante. Abbiamo vissuto una bellissima esperienza quest’anno e compreso che le potenzialità sia sportive che turistiche sono di alto livello, così come lo sforzo organizzativo è all’altezza delle grandi competizioni mondiali in programma. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile il rinnovo dell’accordo”.

“L’annuncio della data dei primi di giugno, periodo di Pentecoste, del campionato DTM che ritorna al Misano Word Circuit per il secondo anno consecutivo – dice Stefano Giannini, Sindaco di Misano - è un successo sportivo e un'opportunità per tutto il territorio e per tutti gli operatori turistici che può fare registrare numeri interessanti rispetto all’incoming dalla Germania. Il DTM è un campionato molto seguito, con un target prettamente famigliare e perciò una sinergia con il MWC M Simoncelli che costituisce una sfida per l'amministrazione e per gli imprenditori turistici che dovremo cogliere tutti insieme”.

La notizia della conferma del DTM a Misano si associa ad una notizia definita ‘clamorosa’ nel mondo automobilistico internazionale, inizialmente preoccupato dall’abbandono del DTM da parte di Mercedes: dal prossimo anno oltre ad Audi e BMW, saranno in pista le Aston Martin grazie all'impegno del team R-Motorsport.

Un’altra novità del DTM 2019 sarà il debutto della nuova Serie W, campionato femminile con auto monoposto equipaggiate da motore 1.8 turbo 4 cilindri conforme alle nuove normative di sicurezza FIA. Le concorrenti gareggeranno sia per i punti del campionato che per un premio da 1,5 milioni di dollari. Fra i circuiti prescelti, La Serie W sarà in pista a Misano World Circuit così come la Formula 3, categoria spettacolare nella quale nell’agosto scorso a Misano vinse Mick Schumacher.

“Tornare a Misano il prossimo anno ci è sembrato un dovere – dice Gerhard Berger, Presidente di ITR, società che organizza il DTM -. L’Italia è un paese importante per noi e per le case produttrici. Abbiamo avuto una spettacolare première in agosto e in questa occasione abbiamo avuto modo di provare in prima persona quanto siano appassionati i fan del motorsport in Italia. Vogliamo basarci su questo il prossimo anno e siamo molto contenti di poter presentare un ricco programma con le serie di supporto Formula 3 e la nuova W series.

La stagione si avvierà ad Hockenheim, dove avrà anche la tappa conclusiva insieme ad appuntamenti in Germania nei circuiti Norisring, Lausitzring e Nurburgring. Il DTM avrà anche gare in Inghilterra (Brands Hutch), sarà ad Assen (Olanda) per un appuntamento attesissimo e in Belgio a Zolder, dove il campionato nacque nel 1984. Misano World Circuit sarà il terzo appuntamento stagionale.

La prevendita dei biglietti per la stagione 2019 partirà nel mese di novembre e sarà disponibile nella pagina ufficiale www.DTM.com/tickets

La possibilità di confermare il DTM anche nel 2019 è garantita dall’impegno diretto di Misano World Circuit e del Comune di Misano Adriatico, col sostegno fattivo di APT Servizi e Destinazione Romagna e con la collaborazione della Fondazione aMisano.