Calcio, in Nations League la Nazionale di San Marino cade per 2-0 in Moldavia

Sport

Repubblica San Marino

| 08:50 - 13 Ottobre 2018







La Nazionale di San Marino è stata sconfitta 2-0 in Moldavia in Nations League, prima della doppia trasferta internazionale (prossima gara in Lussemburgo), nella terza giornata di Nations League. Il Commissario Tecnico Varrella fa esordire dal primo minuto nella corsia centrale Marcello Mularoni, impiegato al centro insieme al fianco di Enrico Golinucci. Qualche metro più avanti, in posizione di regista avanzato, Davide Giardi; sulle corsie operano Hirsch e Matteo Vitaioli, che torna a indossare la fascia da capitano. Il pacchetto difensivo a quattro è composto da Manuel Battistini e Grandoni sulle corsie, Brolli e Fabio Vitaioli al centro.

La Moldavia passa in vantaggio alla mezzora coronando un’azione corale innescata da Damaşcan e rifinita da Gaţcan, abile a giocare di suola sull’accorrente Gînsari il quale – mandato a vuoto la pressione in extremis di Brolli – fredda Benedettini da distanza irrisoria. La rete – accolta con un’ovazione dallo Zimbru Stadium – infonde coraggio addizionale agli uomini di Spiridon, che rischiano di ripetersi un minuto più tardi con i medesimi estremi: stavolta Gînsari deve arrendersi al colpo di reni di Benedettini.

L’estremo sammarinese sale poi in cattedra al 35’, negando a Damaşcan un gol praticamente fatto con un riflesso fulmineo sul colpo di testa a botta sicura dell’attaccante granata.

Chiude il primo tempo in avanti, la Nazionale di San Marino, capace di arrivare alla conclusione – murata – di Giardi da due metri dentro l’area di rigore, che chiude un primo tempo giocato a viso aperto da entrambe le squadre.

Nella ripresa San Marino non rinuncia al suo baricentro medio notevolmente spostato in avantie – superato lo spauracchio della rete di Posmac annullata al 53’ per una spinta su Brolli – sfiora il pareggio due minuti più tardi con Hirsch. L’ala biancoazzurra colpisce indisturbato dal cuore dell’area di rigore, girando di testa uno splendido cross di Battistini; peccato però che Koşelev si dimostri reattivo e decisivo, allungandosi in corner sulla sua destra.

L’incontro resta in bilico – non solo nel risultato – e i biancoazzurri cercano di sfruttare i benefici del giocare qualche metro più avanti, accettandone i conseguenti rischi. Hirsch è tra i migliori e al 58’ si prende un calcio di punizione sulla trequarti che Matteo Vitaioli calcia in piena area di rigore, dove una sponda sammarinese innesca un batti e ribatti disinnescato dalla retroguardia moldava.

I biancoazzurri tirano il fiato attorno all’ora di gioco, concedendo qualche libertà di troppo alle operazioni di casa che producono la rete del raddoppio – ancora a firma di Gînsari –: l’azione perimetrale, impostata a sinistra e rifinita a destra, porta al mancino potente e preciso all’altezza del primo palo che taglia fuori Benedettini.



IL TABELLINO

MOLDAVIA [3-4-1-2]

Koşelev; Posmac, Carp, Epureanu; Antoniuc, Ioniţa, Gaţcan, Reabciuk (dal 46’ Dedov); Cociuc; Gînsari (dal 79’ Sandu), Damaşcan (dal 54’ Boiciuc)

A disposizione: Namaşco, Paşcenco, Graur, Cojocari, Jardan, Sandu, Rozgonic, Anton

Alleatore: Alexandru Spiridon

SAN MARINO [4-1-4-1]

Benedettini; Ma. Battistini, Brolli, F. Vitaioli, Grandoni; E. Golinucci (dall’84’ A. Golinucci); Hirsch (dal 71’ Tomassini), Gasperoni, Mularoni; Giardi (dal 46’ Giardi)

A disposizione: Simoncini, Zavoli, Cesarini, Palazzi, Mi. Battistini, A. Golinucci, Stefanelli, Della Valle, Lunadei, Angelini, Tomassini

Allenatore: Franco Varrella

Arbitro: Bryn Markham-Jones (WAL)

Assistenti: Daniel Beckett (WAL) e Gareth Wyn Jones (WAL)

Quarto ufficiale: Lewiss Edwards (WAL)

Addizionali: Huw Jones (WAL) e Nick Pratt (WAL)

Marcatori: 31’, 67’ Ginsari

Ammoniti: Gasperoni, Tomassini, Ma. Battistini