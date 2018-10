Due arresti a Cattolica, uno aveva in casa 160 grammi di cocaina

Cronaca

Cattolica

| 18:11 - 12 Ottobre 2018

Due arresti per i Carabinieri di Cattolica nella giornata di venerdì. Nel corso della mattinata è finito in manette un 38enne pregiudicato napoletano: nel corso di una perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti 160 grammi di cocaina, una parte già divisa in dosi, un bilancino di precisione e 1220 euro, somma ritenuta il provento di attività di spaccio. Nel pomeriggio è stato invece arrestato un 30enne pregiudicato rumeno, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona: dovrà scontare 1 anno e 3 mesi di reclusione per ricettazione e porto abusivo di armi. Il 30enne è ora ai domiciliari.