I gusti dell'autunno invadono il weekend: castagne, cioccolato, tartufo, ma anche storia, musica e teatro

| 17:34 - 12 Ottobre 2018

Ancora un week end a base dei sapori e dei colori d'autunno: profumi di tartufo e castagne, ma non solo, ci sono anche le golosità a base di cioccolato e un tuffo nella storia e della cultura. Tutto a base di puro divertimento. Se non avete ancora organizzato il vostro finesettimana, ecco qualche "dritta"!

ENOGASTRONOMIA

La Fiera ha fatto… 34. Tante sono, infatti, le edizioni della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Sant’Agata Feltria, in corso anche questa domenica nel borgo della Valmarecchia. E prova a rapire tutti i visitatori con il profumo intenso dell’Oro dei Boschi e il suo gusto inimitabile. Il borgo di Sant’Agata Feltria da domenica e per tutte e quattro le domeniche del mese di ottobre ospita la XXXIV edizione della Fiera Nazionale, e propone la valorizzazione di prodotti tipici, selezionando le eccellenze, primo fra tutti, appunto, il tartufo bianco pregiato. QUI tutte le info.

Come ogni anno con l’arrivo dell’autunno il centro storico di Riccione si trasforma nel paradiso dei golosi con CiocoPaese, le vie del quartiere saranno invase ancora una volta da ciocostands, eventi a tema, laboratori e spettacoli, e lungo la passeggiata si potranno degustare ed acquistare delizie al cioccolato nelle varianti impensabili, dagli abbinamenti più tradizionali a quelli più insoliti proposti dai Maestri cioccolatai provenienti da ogni parte d’Italia. QUI tutte le info.

Continuano nell'entroterra di Rimini le grandi fiere autunnali. Domenica 14 ottobre a Talamello si terrà la ventesima edizione della Fiera delle castagne, evento a celebrazione di un'altra tipicità autunnale. Il caratteristico borgo dell'Alta Valmarecchia si animerà con bancarelle di artigianato e prodotti tipici, street food e lo stand della Pro Loco che offrirà caldarroste, dolci e vin brulé. Per i più piccoli animazione con Hakuna Matata, mentre dalle 14.30, in piazza Garibaldi, il concerto di Filippo Malatesta.

Arriva un fine settimana di storia e castagne a Montefiore Conca Sabato 13 ottobre alle ore 21.00 un appuntamento imperdibile al Castello. La Compagnia di Ricerca ( formata da Marino Fantuzzi, Nadia Fabbri e Maurizio Bertini) che da anni collabora con il comune di Montefiore propone una serata davvero unica. Domenica 14 ottobre invece torna la tradizionale Sagra della Castagna, giunta alla 54 esima edizione. La ProLoco con il suo presidente Francesco Rossetti cucinerà piadine dolci e castagne per tutti coloro che sceglieranno di passare una domenica in compagnia nel borgo più bello d’Italia. QUI tutte le info.

Domenica 14 Ottobre, giornata dedicata a San Gaudenzo, Patrono di Rimini, giornata clou della Festa del pane artigianale nella Vecchia Pescheria, dove in mattinata saranno distribuiti assaggi di pane artigianale e prodotti da forno. QUI tutte le info.

FUORI PORTA

E' una Fiera nazionale del tartufo senza più confini quella del bianco pregiato di Pergola. Dopo l'inaugurazione davanti a migliaia di visitatori e la bellissima notizia dell'ingresso della città nel prestigioso Club de I Borghi più Belli d'Italia, Pergola, per la seconda domenica della kermesse (14 ottobre), spalanca le porte a ben quindici top tour operator provenienti da tutto il mondo. QUI tutte le info.

MUSICA E TEATRO

Venerdì 12 ottobre va in scena la seconda tappa santarcangiolese del festival musicale “Ingranaggi”: a partire dalle ore 18,30 presso la sede di TwinLogix srl – Solutions for Biz (via Dante Di Nanni 50/c), al via una serata hip pop con protagonista Moder insieme ad alcuni rapper della scena locale. QUI tutte le info.

Il Teatro Sociale Novafeltria (teatro costruito nel 1925) è stato invitato a partecipare alla manifestazione regionale "A scena aperta". Incontri nei teatri storici dell’Emilia-Romagna, all’interno del più ampio programma promosso dalla Regione Emilia-Romagna EnERgie Diffuse / Settimana della cultura / dal 7-14 ottobre. Sabato 13 ottobre, dalle ore 16 alle ore 21,30, la Compagnia NNChalance di Riccione presenta "La leggerezza della danza": laboratorio, conversazione, convivio, spettacolo.

"Malatesta" è tornato nelle sale del Castel Sismondo per il secondo weekend di repliche, nuovamente accolto da un pubblico caloroso e appassionato, accorso numeroso a riscoprire questo personaggio protagonista della storia di Rimini all'interno del castello dove ha vissuto con l'amata Isotta. QUI le info.

CULTURA

Con un’apertura speciale e una varietà di proposte, sabato 13 e domenica 14 ottobre la Biblioteca Gambalunga parteciperà a “EnERgie diffuse", la settimana della promozione della cultura in Emilia-Romagna. Un modo per sottolineare che la Biblioteca è un bene comune della città, che genera cultura e dialogo. QUI le info.

Anche la Città di Bellaria Igea Marina aderisce a “EnERgie Diffuse”, la Settimana della Cultura promossa dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito dell’Anno del patrimonio culturale europeo 2018: un progetto che, da Piacenza a Rimini, prevede occasioni di spettacolo e musica, eventi, visite guidate e conferenze.

Giunge quest’anno alla XX edizione il Festival del Mondo Antico, nato nel 1999 come "Antico/Presente”. Il Festival esprime una Rimini aperta a diversi linguaggi, capace di affiancare alla vocazione turistica-balneare una proposta culturale rappresentativa della propria identità nel rapporto sempre vitale fra passato e presente. QUI tutte le info.

Inaugura domenica 14 ottobre alle ore 17.00 la rassegna promossa dalla biblioteca comunale Ti cucino un libro, tre incontri, tre itinerari fra cibo e libri accompagnati da tre autrici che, guidate da passione e curiosità. Protagonista del primo appuntamento è Rossella Venezia, architetto paesaggista, fotografa, autrice, cuoca con una particolare vocazione per paesaggio e ambiente. Il titolo dell’incontro è Uscire dal piatto: libri e storie di cucina in viaggio fra paesaggio e fotografia. L’autrice dialogherà con Giorgia del Bianco, curatrice della rassegna, consulente editoriale e editor per Around Books.

SPORT

Inizia la settimana di Rallylegend: suddivise nelle categorie di gara Historic, Myth, WRC-Kit Car e con le Legend Stars pronte ad arricchire uno show già ad alto tasso di adrenalina, il rally è il cuore pulsante di Rallylegend, con il Rallylegend Village centro nevralgico di tutte le partenze e gli arrivi delle varie tappe. QUI tutto il programma e le info.

Ancora un weekend di gare al Simoncelli. Sabato e domenica è previsto l’atto conclusivo della Coppa Velocità 2018, il contenitore dei Trofei Approvati FMI che vedrà griglie gremite tra piloti professionisti ed i cosiddetti ‘amatori’. 13 le gare in programma: il Trofeo Italiano Amatori, Dunlop Cup, Pirelli Cup e Yamaha R3 Cup. QUI tutte le info.

DISCOTECHE

Ripartono i balli e la musica al Jolly Disco Novafeltria. Sarà la cinquantesima apertura stagionale per il locale, punto di riferimento dell'intrattenimento notturno per l'Alta Valmarecchia, la Provincia di Rimini e il Montefeltro. Una grande novità: la splendida facciata dipinta dall'artista Jody Boschetti, alias Jody Pinge. Si riparte ufficialmente sabato 13 ottobre con "The 50th Opening Party".

Torna il sabato di musica rock al Bradipop Rimini. Tutti i weekend, sul palco della discoteca, il meglio del rock proposto dai più grandi artisti internazionali: sabato 13 ottobre preparati per una nuova serata di pura musica rock. Sul palco della discoteca arrivano i Matrioska, un mix felice di pop, rock, punk e ska, musica ballabile con testi in italiano.