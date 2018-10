Calcio Eccellenza, per la Marignanese domenica trasferta dura col giovane Granamica

Sport

San Giovanni in Marignano

| 17:33 - 12 Ottobre 2018

Dopo essere tornata alla vittoria, con il successo per 1-0 contro il Diegaro, la Marignanese di mister Lilli (foto) è attesa dal test Granamica, formazione che con soli 6 punti in classifica è invischiata nelle zone meno nobili del campionato, mentre i gialloblu inseguono la capolista Alfonsine con quattro lunghezze di distacco.

“In settimana ci siamo allenati bene - spiega Simone Lilli - del resto facendo risultato cresce l’autostima e la voglia di essere protagonisti in questo campionato. C’è entusiasmo, ma anche la consapevolezza che a questi risultati positivi devono corrispondere prestazioni di spessore, in particolare per quanto riguarda la fase in cui siamo in possesso di palla. 11 punti in sei partite è tanta roba per noi, siamo molto contenti ma rimaniamo focalizzati sul nostro obiettivo, cercando di lavorare sodo per migliorare partita dopo partita. La squadra che affronteremo domenica è molto giovane che è cambiato rispetto alla scorsa stagione: arrivano da una sconfitta, quindi saranno intenzionati a riguadagnare subito i punti persi fin qui. Sicuramente i nostri avversari aggrediranno il match, puntando sulla corsa e cercando di sfruttare alcuni giocatori di qualità: dal canto nostro, dovremo essere bravi ad aumentare il ritmo, giocando con decisione e concedendo meno occasioni possibili. Questa è la ricetta, ogni partita fa storia a sé ma sono sicuro che se continueremo a lavorare come stiamo facendo arriveranno risultati positivi”.