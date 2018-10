Basket D, il Bellaria all'esordio sul campo amico: sabato arriva il Pianoro. Tassinari suona la carica

Sport

Bellaria Igea Marina

| 17:24 - 12 Ottobre 2018

Chi ben comincia è a metà dell’opera, e questo Bellaria è partito con il piede giusto, vincendo sul parquet del Castiglione Murri per 64-76 una partita condotta praticamente per 40’. Tra i biancoblu il top scorer è stato Galassi con 20 punti, ma capitan Tassinari ha contribuito alla causa bellariese mettendone 19. Questo sabato, palla a due alle ore 20.30, i ragazzi di coach Domeniconi scendono in campo sul parquet del PalaTenda per la prima volta in campionato, dopo aver regolato nei primi due turni di Coppa Marchetti Cesena e la Stella. Avversaria di Foiera e compagni sarà la Pallacanestro Pianoro, che all’andata è stata sconfitta per 78-86 da Sant’Agata. Prima del match, alle ore 18 ci sarà l’allenamento della Assigeco Piacenza, squadra che milita nel campionato di A2 Est: i ragazzi agli ordini di coach Gabriele Ceccarelli hanno scelto proprio la struttura bellariese per preparare al meglio la partita di domenica in quel di Jesi.

“Nella trasferta col Castiglione Murri abbiamo giocato una buonissima gara - spiega Federico Tassinari, capitano del Bellaria - ci siamo trovati di fronte una squadra giovane, che ha pressato per tutta la partita e tirato con ottime percentuali da fuori. Siamo stati molto bravi a rimanere uniti fino alla fine del match sostenendoci l’un l’altro: per il successo è stato fondamentale l’apporto di tutti i giocatori, con i due nuovi arrivi in doppio tesseramento dai i Crabs (Maralossou e Tengue) che ci hanno dato una grossa mano. Dobbiamo migliorare l’esecuzione dei nostri giochi offensivi prestando più attenzione ai particolari, ma stiamo aumentando la nostra solidità difensiva e questo è molto importante. In settimana abbiamo lavorato bene, concentrandoci in particolare sul pick and roll: domani sera ci aspetta una squadra giovane con buoni giocatori, ma noi siamo pronti. Mi aspetto un pubblico caldo e numeroso come sempre, ci teniamo molto a fare buona figura e siamo carichi per guadagnarci altri due punti”.