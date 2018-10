Sul sito Rai Gulp e Raiplay lo speciale dedicato al Trofeo Coni 2018 di Rimini

Sport

Rimini

| 17:03 - 12 Ottobre 2018

E' disponibile su RaiPlay e sul sito di Rai Gulp lo speciale dedicato al "Trofeo Coni Kinder+Sport 2018", appuntamento dedicato allo sport giovanile, che si è svolto a Rimini dal 20 al 23 settembre. Rai Gulp ha documentato la più grande manifestazione under 14 in Italia, che ha visto la partecipazione di oltre 3200 atleti provenienti da 21 regioni e province autonome, oltre alle rappresentanze delle comunità italiane di Canada e Svizzera in 45 specialità sportive. Nello speciale, condotto da Anna Maria Baccaro, sono stati intervistati anche alcuni campioni, tra i quali Michelangelo Sampognaro (taekwondo), Gabriele Caulo (taekwondo), Sara Cardin (karate) e Davide Di Veroli (scherma), oltre ai giovani partecipanti in gara nella manifestazione. Il Trofeo CONI Kinder+Sport è un progetto ispirato ai valori del fair play e del rispetto delle regole, nato con l'obiettivo di valorizzare la funzione promozionale dell'attività sportiva attraverso una forte sinergia tra il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, gli organismi sportivi e le società sportive affiliate. Amicizia, lealtà, solidarietà, impegno, coraggio, voglia di misurarsi e voglia di superarsi sono al centro dello speciale, visibile su www.raiplay.it e su www.raigulp.rai.it