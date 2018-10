Enorme 'cilindro' sull’Arco di Augusto, Consigliere Renzi: "Via l'antenna, deturpa il monumento"

Attualità

Rimini

| 16:21 - 12 Ottobre 2018

Il Consigliere Comunale Gioenzo Renzi chiede alla Soprintendenza di revocare l'autorizzazione per la struttura a copertura dell'antenna per la telefonia mobile, sita sul tetto dell'ufficio postale di piazzale Giulio Cesare, vicino all'Arco d'Augusto. L'autorizzazione, di tipo provvisoria, è stata rilasciata a Wind il 21 marzo 2018. Per Renzi l'enorme cilindro, "che ha mascherato il pre-esistente antennone", ha finito per "peggiorare l'impatto sull'Arco di Augusto". L'unica soluzione è lo spostamento dell'antenna. Renzi ricorda che nel 2001 l'allora Assessore all'Ambiente Ariano Mantuano, aveva sottolineato la necessità di spostare l'antenna entro il 2004 dall'Arco d'Augusto per opportunità paesaggistiche.