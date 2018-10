Riccione festeggia i 96 anni: due eventi, tra piazzale Ceccarini e Fico Eataly a Bologna

Eventi

Riccione

| 13:52 - 19 Ottobre 2018

Sono trascorsi 96 anni dal momento in cui Riccione ha acquisito l’indipendenza come Comune autonomo con decreto ministeriale, un compleanno che verrà celebrato sabato 20 ottobre con una grande festa dedicata alla città e ai suoi cittadini, un evento speciale che per questa occasione raddoppia.





Saranno infatti due i luoghi dei festeggiamenti: piazzale Ceccarini e Fico Eataly World a Bologna, il parco del cibo più grande del mondo, due momenti organizzati in modo sinergico come un palinsesto unico e complementare di iniziative coordinate, con lo scopo di amplificare mediaticamente ed arricchire l’evento e, allo stesso tempo, creare un’occasione strategica per la promozione dei prossimi appuntamenti della città a partire dal Natale.





Nelle scorse settimane Fico ha invitato Riccione ad essere protagonista dello spazio Comuni in festa e Riccione ha colto l’occasione del suo compleanno per presentarsi in quella giornata con una serie di attività e prodotti che raccontano la sua identità e il suo territorio.





Il programma a Fico, pensato in collaborazione con il Club Nautico, la Cooperativa bagnini, Enio Ottaviani vini e vigneti, prevede alle ore 11.00 negli spazi della libreria COOP la presentazione del libro La Saviolina, dalle ore 12.00 alle ore 14.00 lo show-cooking dei nostri bagnini a base di pesce azzurro e la presentazione-degustazione del Sangiovese Caciara, un vino che parla dell’incontro tra terra e mare, che nasce in un’oasi faunistica a pochi chilometri dall'Adriatico e che ha scelto di essere partner dell’iniziativa a Riccione e a Bologna. La festa a Fico è accompagnata inoltre dalla mostra fotografica di Paritani Nuovo Cinema Adriatico, un singolare percorso espositivo (che l’estate scorsa a Villa Mussolini ha fatto registrare oltre 7.000 visitatori) in cui i nostri pesci, mazzole, grancevole, canocchie, sardine, sono gli attori principali delle pellicole più famose della storia del cinema.

Riccione sarà presente nel parco anche con video, immagini, flyer, promuovendo in particolare il Natale, la tappa del prossimo Giro d’Italia – dedicata proprio al Sangiovese – la stagione teatrale e tutti gli appuntamenti in arrivo.





In contemporanea piazzale Ceccarini a Riccione (ore 15,30, ingresso libero) ospiterà il Paolo Cevoli Show, uno spettacolo in cui il comico riccionese ripercorre la storia della Romagna, vizi e virtù degli operatori turistici e del marketing romagnolo attraverso aneddoti di cinema, orchestre, cantanti, locali da ballo, impresari bidonari e discoteche. Saranno con lui sul palco alcuni ospiti riccionesi doc, che lo accompagneranno in un racconto originale e unico, e la band Supermarket - ensemble composto da Alfredo Nuti Dal Portone (chitarra), Marcello Jandu Detti (trombone, bassotuba, conchiglie) e Daniele Marzi (batteria) - con la sua world music romagnola, un repertorio variegato dove il calypso, il jazz, la cumbia, il punk e il tango si sposano tra loro generando un sound fatto di musiche immaginarie suggestionate da una riviera forse anch’essa immaginaria.





Al termine dello show concerto e brindisi con Caciara e dolcetti preparati dagli allievi dell’Istituto Alberghiero Savioli di Riccione.