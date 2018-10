Una serata dedicata all'arte del combattimento: spettacolari incontri alla palestra Tijger Gym

Sport

Rimini

| 12:57 - 12 Ottobre 2018

Dopo il cambiamento e relativo trasferimento avvenuto lungo la consolare di San Marino, la palestra “Tijger Gym” organizza domenica 14 ottobre dalle ore 16 alle 24, il “Tijger Fight Night” una manifestazione legata agli amanti del combattimento.

Il “Tijger Fight Night 1” è il primo evento targato “#TijgerGym “del 2018 dedicato alle Arti Marziali e agli Sport da Combattimento. Nella fattispecie, domenica 14 ottobre, presso la sede della Palestra Tijger Gym in Via del Visone a Rimini si terranno incontri e match di light contact e full contact valevoli per il Campionato Nazionale.

EVENTO OPEN: le discipline in cui sarà possibile combattere sono K1 - Kick Boxing - Full Contact e Free Boxe

Luca Bergers (FOTO) uno dei titolari della palestra si ritiene molto soddisfatto: “ stiamo cercando attraverso l’attività fisica e sportiva di tramandare la nostra passione in zona e devo dire che il riscontro è stato notevole. Vogliamo avvicinare la gente alle discipline che proponiamo”. Sul piano personale Bergers di dice molto soddisfatto di questo 2018, dove ha continuato a combattere oltre i confini riuscendo a vincere anche un incontro”.

Enrico Sartini altro titolare della palestra non nasconde la propria soddisfazione:” Dopo qualche mese abbiamo dovuto prendere in seria considerazione l’dea di trasferirci altrove, la palestra dove eravamo prima non bastava più per i nostri iscritti. Abbiamo voluto potenziare le strutture trasferendoci altrove, cercando gradualmente d’inserire le discipline più coinvolgenti che permettessero alla gente di avvicinarsi a questo sport e di scaricare quella tensione nervosa che una giornata post e nel mentre lavorativo può darti”.