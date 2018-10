Rimini, un chilo di cocaina nello zaino, olio di hashish a casa: bloccato dopo inseguimento in autostrada

Cronaca

12 Ottobre 2018

Nascondeva un chilo di droga nello zainetto, cocaina purissima che sul mercato, una volta tagliata, avrebbe fruttato fino a 800 mila euro, ma è stato intercettato ed arrestato dalla polizia di Stato di Rimini dopo un inseguimento in autostrada. E' successo la notte scorsa quando un'auto della squadra Volanti, impegnata per prevenire i cosiddetti "fine settimana dello sballo", ha intercettato quella che era stata segnalata come vettura sospetta in autostrada. Dopo un inseguimento, la vettura è stata bloccata da un'altra auto della polizia appartenente alla squadra mobile, sezione narcotici della Questura di Rimini, che ha fermato i sospetti al casello A14 di Cattolica. Mentre i poliziotti stavano identificando gli occupanti, uno di questi particolarmente agitato, ha aperto la portiera e ha tentato la fuga con addosso uno zainetto. Bloccato e perquisito, nella sacca gli agenti hanno trovato un chilo di cocaina. Il giovane, di origine sudamericana ma residente a Misano Adriatico, è stato arrestato e si trova in carcere ai "Casetti" a disposizione del magistrato. A casa sua la polizia ha poi trovato anche dell'olio di hascisc.