"Poveri giovani", ricerca sulla povertà tra i ragazzi, coinvolti oltre 500 riminesi

| 11:42 - 12 Ottobre 2018

Tra gennaio e maggio 2018 la Caritas ha condotto una ricerca su 508 giovani riminesi attraverso questionari, interviste e focus group. Scopo dello studio è stato conoscere meglio i giovani della nostra città: la loro situazione lavorativa, familiare, come trascorrono il tempo libero, se hanno delle difficoltà, dei sogni, se conoscono cosa il territorio ha loro da offrire.Ne sono emersi dati molto interessanti che possono essere di grande aiuto per gli adulti che si interfacciano con i giovani, per le Istituzioni e i giovani stessi.

La ricerca è stata interamente svolta da un gruppo di giovani e coordinata dall’Osservatorio e dall’equipe giovani Caritas con la collaborazione del docente Alessandro Martelli della Facoltà di sociologia di Forlì. Verrà presentata mercoledì 17 ottobre dalle 18 al Fulgor di Rimini.

A corredo della ricerca verrà presentato, per la prima volta, anche un video – realizzato dagli stessi giovani – dal titolo “47900”, che indica il Cap della nostra città, forse con quel senso di nostalgia quando ci si scriveva le lettere e ci si guardava negli occhi, quando ancora la comunicazione telematica non aveva assopito il calore umano.

Alla conferenza parteciperanno: i giovani stessi che hanno condotto la ricerca; il direttore della Caritas Mario Galasso; il vicario Don Maurizio Fabbri; l’Assessore alle politiche giovanili Mattia Morolli; Il professore Alessandro Martelli della Facoltà di Sociologia Campus Forlì.