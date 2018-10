Moto, sabato e domenica a Misano World Circuit la Coppa Italia Velocità

Sport

Misano Adriatico

| 11:26 - 12 Ottobre 2018

Ancora un weekend di gare al Simoncelli. Sabato e domenica è previsto l’atto conclusivo della Coppa Velocità 2018, il contenitore dei Trofei Approvati FMI che vedrà griglie gremite tra piloti professionisti ed i cosiddetti ‘amatori’. 13 le gare in programma: il Trofeo Italiano Amatori, Dunlop Cup, Pirelli Cup e Yamaha R3 Cup.

Si parte sabato con la disputa delle qualifiche ufficiali e, per quanto concerne il Trofeo Dunlop Cup, le prime gare della 600 (partenza alle 13:55) e 1000 (il via alle 14:30). Domenica ricco programma non-stop con le restanti 11 gare dalle 9:45 fino alle 16:40 con protagonisti i piloti del Trofeo Italiano Amatori, Dunlop Cup, Yamaha R3 Cup e Pirelli Cup, quest'ultima serie in azione nella primissima mattinata alle 9:00 per la Superpole "vecchio stile" re-introdotta proprio in questa stagione.

Anche in questo weekend ci sarà la possibilità per i residenti a Misano Adriatico di entrare gratuitamente a Misano World Circuit per assistere alle gare nelle giornate di manifestazione.



BIGLIETTI

Ingresso gratuito per le giornate di venerdì 12 e sabato 13 ottobre.

I cittadini residenti a Misano Adriatico avranno ingresso gratuito anche nella giornata di domenica.

Domenica 15,00 € il biglietto intero, 10 € il ridotto per donne e under 18, ingresso gratuito per gli under 14 e Tesserati FMI. I biglietti sono disponibili presso le casse del circuito. Ogni ingresso è "circolare" e dà diritto ad accedere a tutte le aree per il pubblico.