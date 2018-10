Calcio C, l'ex di turno di Rimini-Teramo è Spighi. I precedenti al Neri sono 17: 5 hurrà, 3 ko e 9 X

Sport

Rimini

11:02 - 12 Ottobre 2018



L’ex di turno di Rimini-Teramo di sabato ore 16,30 al Neri è l’esterno Mirco Spighi, classe 1990, romagnolo originario di Forlimpopoli classe ’90. In riva all’Adriatico arrivò dal Forlì. Ha militato nel Rimini in C2 dal 2011 al 2013 per un totale di 55 presenze e 4 reti. Ha poi vestito le maglie per due stagioni dell' Alessandria (63 presenze, 4 gol) e per una e mezzo della Spal (27 presenze, 2 reti) nel gennaio 2017 è approdato per la prima volta al Teramo (8 presenze), per poi farvi ritorno nella stagione in corso dopo un anno in prestito a Catanzaro (27 presenze e 2 gol). Spighi è sceso sempre in campo nelle prime cinque giornate di campionato giocando complessivamente 385 minuti.



I PRECEDENTI AL NERI Partite giocate 17: vittorie Rimini 5, pareggi 9, vittorie Teramo 3. Il Rimini ha segnato 23 gol, il Teramo 15.

Grazie a “Rimini 100”- Una storia biancorossa vediamo in dettaglio:

1940-41 C RIMINI-Teramo 2-3 CELLI, NARDI (rig)

1974-75 C RIMINI-Teramo 1-1 Pulitelli, GUERRINI

1975-76 C RIMINI-Teramo 3-1 ROMANO, CARNEVALI, Angeloni, FAGNI

1989-90 C2 RIMINI-Teramo 0-0

1990-91 C2 RIMINI-Teramo 0-1 Chiesa

1991-92 C2 RIMINI-Teramo 1-1 TANI, Di Simone

1994-95 C2 RIMINI-Teramo 0-0

1997-98 C2 RIMINI-Teramo 0-0

1998-99 C2 RIMINI-Teramo 3-0 BERTONI, FRANZINI, PITTALUGA

1999-00 C2 RIMINI-Teramo 1-1 CALCAGNO (rig), Nicoletti (rig)

1999-00 p.o RIMINI-Teramo 3-0 AUT. Dalla Bona, BRIGHI, NERI

2000-01 C2 RIMINI-Teramo 0-2 Myrtaj, Nicoletti

2000-01 p.o. RIMINI-Teramo 1-1 TARALLO (rig), De Amicis

2001-02 C2 RIMINI-Teramo 1-1 Faieta, MICCHI

2004-05 C1 RIMINI-Teramo 4-1 Beretta TROTTA MUSLIMOVIC RICCHIUTI DOCENTE

2010-11 D RIMINI-Teramo 1-1 EVANGELISTI (rig), Di Paolo

2015-16 C RIMINI-Teramo 2-1 LISI, Le Noci, POLIDORI