Settimana della cultura, anche Coriano apre le porte della biblioteca con eventi e camminate

Eventi

Coriano

| 10:39 - 12 Ottobre 2018

Dal 7 al 14 ottobre i comuni della Regione Emilia Romagna sono stati coinvolti nella Settimana della Cultura e Coriano ha aderito all'iniziativa con l'Open day della Biblioteca G.A. Battarra che propone, per l'occasione, l'incontro con il maestro Mario Massolo.

Sabato 13 ottobre alle ore 10 verranno illustrati le 10 opere pittoriche che il maestro ha donato alla biblioteca.

Domenica 14 ottobre un appuntamento con il trekking, una camminata sui sentieri e percorsi del territorio corianese in occasione della Giornata nazionale del camminare.

La partenza è prevista alle ore 8.30 da piazza Don Minzoni . Il programma prevede un percorso di circa 10 km con sosta presso l'azienda agricola Fungar per la visita e la degustazione dei prodotti.

In questa domenica si celebra anche la Giornata dell'alimentazione in fattoria : il tema è coltivare e allevare in modo sostenibile adottando buone pratiche , riducendo gli sprechi. La visita alla Fungar sarà l'occasione per assaporare un alimento semplice e naturale come i funghi e il trekking permetterà d vivere una giornata immersi nella natura. per info Proloco tel 3358054413

Sempre domenica 14 ottobre dalle ore 15 presso il Centro Giovani di via Piane 100, Festa gratuita per tutti i giovani di Coriano. Tornei di biliardino, ping pong, briscola , esibizione di capoeira , dalle ore 17 dj set e dalle 18.30 apericena con asado .













La foto è di Antonio Morri