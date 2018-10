Calcio D, il centrocampista riminese Cenci 'liberato' dalla Fermana: approda al Forlì

Sport

Forlì

| 10:02 - 12 Ottobre 2018

Il ventenne centrocampista riminese Christian Cenci è un giocatore del Forlì. Ad inizio settembre si era accordato con la Fermana in C con un biennale (la foto il giorno dell'accordo), ma i tifosi insorsero per vecchie ruggini quando il centrocampista era al San Marino prima e al Ravenna poi tanto da costringere il club marchigiano al dietrofront: al suo posto è stato ingaggiato l’ex Taranto Palumbo.

Ora Cenci approda al Forlì, un prezioso innesto in più orfano per almeno un mese di Cortesi, infortunato. Cenci, cresciuto nel settore giovanile del Cesena, ha collezionato 18 presenze con il Ravenna lo scorsa stagione in Serie C. In precedenza, inoltre, vanta anche due campionati di Serie D, con le maglie del Romagna Centro (2015/16, 10 presenze ed 1 gol) e San Marino (2016/17, 24 presenze e 2 gol).