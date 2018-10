Cronaca

Nazionale

| 08:01 - 12 Ottobre 2018

E' in corso nelle province di Ascoli Piceno, Foggia e Chieti un'importante operazione dei carabinieri con arresti in esecuzione di ordinanze di custodia cautelare. Decine di militari contestano agli arrestati, originari del Foggiano, l'associazione per delinquere finalizzata ai furti e alla ricettazione di autovetture, avvenuti nel corso dell'ultimo anno, lungo tutta la costiera adriatica da Rimini a Taranto.