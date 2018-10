Mamma di 28 anni muore all'improvviso nel sonno, tragedia a San Giovanni in Marignano

Cronaca

San Giovanni in Marignano

| 06:36 - 12 Ottobre 2018

Una ragazza di 28 anni è morta improvvisamente nel sonno. E' successo a San Giovanni in Marignano mercoledì. La giovane, neosposa e mamma da poco più di un anno, si chiamava Giada Dell'Acqua e si trovava nel suo letto dove si era coricata per una pennichella. Le cause della morte sembrano naturali ma è stata comunque disposta l'autopsia. La famiglia della ragazza è molto conosciuta nella zona. La notizia della scomparsa della giovane ha causato molta commozione nei concittadini. Anche il Sindaco Daniele Morelli ha espresso il cordoglio suo e della città definendo la giovane mamma "una ragazza solare".

Grande dolore e sorpresa anche alla Scuola Pattinaggio "Pietas Jiulia" di Misano, dove Giulia è stata atleta fin da piccola e poi allenatrice. In un messaggio su Facebook il saluto e il ricordo del gruppo sportivo.

"E' successa una inspiegabile, immane tragedia che ha colpito non solo la sua famiglia, ma tutti noi. Giada è stata prima atleta, dall’età di 4 anni, poi allenatrice della nostra Società, fino a ieri quando è venuta a mancare improvvisamente all’età di 28 anni. Lascia la mamma, il marito e la figlia di un anno e mezzo insieme a tutti noi che siamo stati per lei la” famiglia a rotelle” con cui condividere la sua grande passione per il pattinaggio. Ma la vita va avanti, e noi pur con il cuore a pezzi oggi saremo in pista come sempre per continuare quella attività che lei condivideva con noi e che sono sicura vorrebbe che così venisse fatto. Appena avremo notizie precise circa la cerimonia funebre a cui parteciperemo in forma ufficiale con la squadra, comunicheremo il tutto sui vari gruppi per coordinarci al meglio, e sospenderemo per lutto le attività in quella giornata."