Boccette A2, Bussecchio 2 vince il derby e scappa via. Perla Verde Riccione non molla

Sport

Rimini

| 20:47 - 11 Ottobre 2018



Nella quinta giornata del campionato regionale A2 girone sud scontro infuocato al vertice nel derby forlivese in cui prevale il Bussecchio 2 Forlì sul Pippo Team Taverna Verde e vola solitario in vetta a punteggio pieno. Perla Verde Riccione 1 passa di misura a San Vittore e rimane in scia con due lunghezze di ritardo mentre Pizzeria Auriga Latino Rimini inaspettatamente incappa in una sonora batosta al President Ronco, il quale in compagnia del Tullo Games Mercedes Gatteo Mare, vittorioso sull’Asioli Forlì, sale nell’alta classifica, Time Out Martorano butta al vento un’ottima occasione d’oro pareggiando col Bussecchio 1. Successi esterni per Circolo dello Sport al Perla Verde Riccione 2 e Branzolino Forlì al Sergio Podgora Rimini. Prima vittoria e primi punti per Pinarella Cervia sul Settecrociari Cesena (foto) che si scambiano il ruolo di fanalino di coda.



Tabellini

Bussecchio Forlì 2 – Pippo Team Taverna Verde Forlì 4 – 2 (p.t. 3-0)

G. Bonoli e L. Capriotti contro G. Cicognani e G. De Simone 87-76, M. Merloni c A. Lapi 100-54, E. Lollo e M. Ferrini c S. Nanni e C. Fabbri 87-73, E. Vanni c F. Petrini 103-74, G. Marzoli c L. Bandini 84-100, G. Fabbri c A. Garavini 44-108.

Sport San Vittore – Perla Verde Riccione 1 2 – 4 (p.t. 2-1) D. Magalotti e M. Casadei c A. Donati e M. Manduchi 86-77, C. Caminati c S. Quieti 43-102, M. Rossi e D. Prati c A. Sani e A. Fabbri 85-45, A. Ruffilli c M. Pritelli 93-100,

J. Mazzesi c P. Barbanti 71-100, P. Ercolani c A. Andruccioli 36-100.

President Ronco – Pizzeria Auriga Latino Rimini 6 – 0 (p.t. 3-0) M. Magnani e S. Tagliaferri c A. Buldrini e R. Costantini 80-40, L. Belluzzo c R. Zanotti 100-76, S. Stagnani e A. Samorì c L. De Carolis e R. Ciavatta 80-72, F. Collinelli c GL. Lisi 100-36, GL. Turci c A. Muccioli 100-61, G. Forcellini c A. Ricci 100-60.

Time Out Martorano – Bussecchio 1 3 – 3 (p.t. 3-0)

R. Moro e A. Braghittoni c A. Sansovini e G. Angelicchio 82-69, S. Sirri c S. Morelli 100-61, D. Daltri e A. Alessandri c E. Corticchia e J. Iridi 80-27, M. Tumedei c M. Stipcevich 90-100, G. Barducci c F. Cimatti 42-100, M. Valzania c M. Biagini 95-101.

Asioli Forlì – Tullo Games Mercedes G. 2 – 4 (p.t. 2-1) M. Masotti e A. Orlati c Y. Corbelli e L. Vaenti 30-81, R. Paterna c E. Matteini 100-56, M. Boccali e M. Capacci c M. Tavone e R. Moriconi 83-72, M. Boccali c S. Tamburini 36-110, G. Morgagni c P. Zafferani 98-103, P. Valeriani c M. Zamagna 78-104.

Bar Europa Ravenna – Autodemolizioni Bertozzi Gattolino 3 – 3 (p.t. 1-2)

D. Baldi e C. Minardi c A. Corbara e M. Lucchi 80-55, N. Baroncini c R. Valbonesi 43-101, PG. Alessandrini e M. Gallamini c L. Golinucci e R. Mazzoni 62-82, A. Taroni c GL. Bianchini 100-43, D. Orioli c A. Della Pasqua 92-100, M. Buonguerrieri c M. Lombardi 100-87.

Perla Verde Riccione 2 – Circolo Sport Ravenna 2 – 4 (p.t. 1-2) C. Ugolini e A. Amantini c C. Federici e V. Albicocco 34-80, P. Cau c F. Pirazzoli 102-91, M. bianchi e S. Di Ghionno c C. Lombardi e D. Lelli 52-94, A. Nicolini c V. Ambrosecchia 100-67, Q. Ricci c R. Melandri 75-102, A. Santoro c M. Vassura 22-105.

Sergio Podgora Rimini – Branzolino FC 1 – 5 (p.t. 0-3) S. Lettoli e G. Menghi c A. Giunchi e P. Bagnolini 67-83, R. Varliero c M. Valbonesi 60-101, P. Mussoni e A. Tamburini c E. Samorì e R. Rustignoli 38-84, G. Bronzetti c F. Bagnolini 103-60, G. Santolini c D. Tisselli 18-100, A. Minotti c G. Casadei 75-100.

Pinarella Cervia – Settecrociari Cesena 4 – 2 (p.t. 1-2) M. Giannini e F. Venturi c D. Casadei e V. Zanfini 81-75, M. Mordenti c M. Borgini 99-111, L. Gardini e D. Muccioli c S. Pavolucci e R. Balzani 74-86, S. Neri c C. Fabbri 101-95,

A. Zoffoli c D. Brighi 110-84, F. Guiducci c M. Convertino 100-48.

Classifica Bussecchio Forlì 2 punti 15, Perla Verde Riccione 1 punti 13, Pippo Team Taverna Verde Forlì punti 12, Pizzeria Auriga Latino Rimini punti 10, Tullo Games Mercedes G. e President Ronco punti 9, Time Out Martorano e Bussecchio 1 punti 8, Autodemolizioni Bertozzi Gattolino Cesena punti 7, Asioli Forlì, Branzolino FC e Circolo Sport Ravenna punti 6, Bar Europa Ravenna punti 5, Perla Verde Riccione 2 e Sport San Vittore punti 4, Sergio Podgora Rimini e Pinarella Cervia punti 3, Settecrociari Cesena punti 1.