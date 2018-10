Si è spenta improvvisamente Barbara Bonfiglioli, cordoglio e sgomento in città

Attualità

Rimini

| 17:27 - 11 Ottobre 2018

Il Comune di Rimini esprime il suo profondo cordoglio, in nome di tutta la comunità riminese, per la prematura scomparsa di Barbara Bonfiglioli, vice presidente di Uni.Rimini e nel Consiglio d’amministrazione di IEG. La Bonfiglioli è scomparsa all'età di 58 anni. "Una persona splendida, sensibile, schiva e infaticabile che ha sempre creduto nel valore della cultura, dell’impegno per il bene comune e dell’agire in prima persona per contribuire a migliorare e far crescere armonicamente il nostro contesto sociale e educativo, stimolando formazione e conoscenza", scrive l'amministrazione Comunale in una nota.

"Barbara ha lavorato fino all’ultimo a favore della sede riminese dell’Università, rivolgendo la sua passione e la sua professionalità manageriale soprattutto nel cercare le strade più efficienti affinché dopo la formazione i ragazzi, i giovani laureati riuscissero a collegarsi con il mondo del lavoro", ricorda l'amministrazione Comunale.

"Portano il suo segno due importanti tavoli tematici, quello sul Turismo e quello sulla Moda, che hanno proprio l’obiettivo di mettere in relazione i laureati e le imprese locali. Che è anche un modo intelligente ed efficace di evitare quella ‘fuga dei nostri cervelli’ verso altri territori che impoverisce un po’ tutti. E se oggi l’Università a Rimini sta sempre più integrandosi come parte di un progetto strategico di città orientato verso la sostenibilità, l’alto sapere e la creatività, lo si deve proprio a figure instancabili come Barbara Bonfiglioli", chiosa l'amministrazione Comunale, partecipando commossa al dolore di familiari, amici e conoscenti.