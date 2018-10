Cronaca

San Giovanni in Marignano

| 17:09 - 11 Ottobre 2018

Un 49enne pregiudicato, originario di Varese e residente a San Giovanni in Marignano, è stato denunciato per porto di oggetti atti allo scasso. L'uomo è stato fermato dai Carabinieri nella notte tra mercoledì e giovedì e trovato in possesso, sulla sua auto, di oggetti e arnesi da scasso.