Arrestata una banda di giovanissimi: avevano rubato una minimoto e alcolici in un bar

Cronaca

Cattolica

| 17:06 - 11 Ottobre 2018

Mercoledì i Carabinieri di Cattolica hanno identificato, al termine di indagini, la banda che nei giorni scorsi aveva rubato una minimoto dal Motor Park della 'Regina'. Attraverso la visione delle immagini del circuito di videosorveglianza, i Militari hanno identificato i responsabili: un 18enne residente a San Giovanni in Marignano, e un 20enne rumeno, residente a Pesaro, entrambi pregiudicati. Nella stessa notte i due giovani avevano colpito anche in un bar ristorante di Gabicce Mare, assieme ad altri due complici: un 16enne residente in Valconca e un quarto soggetto, ancora in corso di identificazione. Al bar ristorante sono stati rubati bevande e liquori di valore. Il 20enne dovrà anche rispondere del furto di un motociclo Benelli 125, rubato a Cattolica, restituito alla legittima proprietaria. La minimoto ancora non è stata recuperata: si teme che la risonanza avuta dal furto sui social abbia spinto i ladri a fare sparire in fretta "il bottino", pregiudicandone il rinvenimento.