Spettacoli e golosità: dal 12 al 14 ottobre torna a Riccione Paese

Eventi

Riccione

| 16:39 - 11 Ottobre 2018

Come ogni anno con l’arrivo dell’autunno il centro storico di Riccione si trasforma nel paradiso dei golosi con CiocoPaese, l’appuntamento organizzato dal Comitato Riccione Paese in collaborazione con l’Agenzia Promo D e il Comune di Riccione.

Le vie del quartiere saranno invase ancora una volta da ciocostands, eventi a tema, laboratori e spettacoli, e lungo la passeggiata si potranno degustare ed acquistare delizie al cioccolato nelle varianti impensabili, dagli abbinamenti più tradizionali a quelli più insoliti proposti dai Maestri cioccolatai provenienti da ogni parte d’Italia.

Dal mattino fino a sera il profumo del cioccolato accompagnerà questo fine settimana in un percorso ricco di eventi, appuntamenti musicali, incontri e laboratori, il cui tema principale sarà celebrato in abbinamento con la frutta.

La festa comincia venerdì pomeriggio alle 15.30 con l’apertura ufficiale degli stand gastronomici e il villaggio dedicato ai più piccoli in Piazza Unità; a partire dalle 18.30 e fino a tarda sera sarà la musica del duo I Fuoricorso ad accompagnare la passeggiata e gli aperitivi a tema della Cioco-Movida.

Sabato si riparte alle 10.00 e si va avanti fino a sera tra stand gastronomici, giochi per i bambini e laboratori di cucina. Alle 16.00 in piazza Matteotti va in scena lo show coking salato a cura degli allievi e degli chef della Scuola di ristorazione IAL di Riccione, e, a seguire, alle 16.30, il duo acustico Arloo con un repertorio anni ’80; piazzetta Parri dalle 16.30 è il palcoscenico per la musica, l’animazione e giochi.

Appuntamento da non perdere alle 17.15 (piazza Matteotti) con Cioco-Cupcakes, in cui il finalista dell’edizione 2017 di BakeOff, Tony Anania, preparerà cupcakes in due varianti, una a base di cocco e l’altra al cacao e frutti di bosco.



Anche i più piccoli potranno cimentarsi con le preparazioni culinarie partecipando al laboratorio Cioccolato e fantasia in programma domenica mattina alle 10.30 in piazza Matteotti.

Nel cuore della festa, alle 16.30 in piazza Matteotti, è in programma Il cioccolato incontra la cannella: il pasticcere Francesco Tommasini preparerà live un cake morbido al cioccolato e nocciole del Piemonte con ganache al cioccolato e cannella.



Le modifiche alla viabilità.

Dalle ore 14.00 di venerdì 12 ottobre, fino alle ore 24.00 di domenica 14 ottobre, divieto di transito e sosta in:

▪️corso F.lli Cervi, nel tratto tra viale Ruffini a viale Sciesa;

▪️viale Diaz, nel tratto tra corso F.lli Cervi a piazza Unità:

▪️piazza Unità, lato monte



Dalle ore 14.00 di venerdì 12 ottobre, fino alle ore 24.00 di domenica 14 ottobre, divieto di accesso in:

▪️piazza Unità, all'incrocio con viale Ruffini per i veicoli in direzione di marcia Rimini-Cattolica.



Si prega di prestare attenzione alla segnaletica e rispettare gli orari indicati per evitare la rimozione del proprio veicolo.