Turismo, innovativo progetto digitale per ridefinire il brand di Rimini: sfida tra 20 influencer internazionali

Turismo

Rimini

| 16:23 - 11 Ottobre 2018

Varato Romagna Welcome-Get Your Rimini Experience (#Gyre), il primo innovativo progetto digitale destinato a ridefinire l’immagine di Rimini con l' obiettivo di accrescere la reputazione del brand a livello nazionale e internazionale. E' stato presentato giovedì alla Fiera di Rimini nell'ambito del TTG da Marina Lappi (audio) di Promozione Alberghiera, e da Lidia Marangoni (audio) ceo di Happy Minds, l'agenzia di comunicazione specializzata in progetti di promozione turistica.

La cooperativa riminese di hotel (220 gli associati) di Rimini, la più longeva e numerosa d'Italia (ha mezzo secolo di vita), ha l'obiettivo di rimodulare e allargare l'offerta turistica diffondendo un brand Romagna. Da località balneare estiva a territorio multi-experience da vivere tutto l’anno, Rimini attualmente è in grado di offrire nuove attraenti opportunità di vacanza alle famiglie di oggi e di domani e rispondere adeguatamente ai travel trend contemporanei, tra sostenibilità e slow lifestyle. “Dobbiamo avere la capacità di innovare e di usare tutti gli strumenti tecnologici” spiega Marina Lappi.

La narrazione del suo rinnovato insieme di prodotti turistici sarà affidata a 25 influencer italiani e internazionali e avverrà per step. Nella fase pilota realizzata a settembre, cinque influencer provenienti da Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia e Ucraina hanno partecipato a una vera e propria full immersion della Romagna fatta di visite culturali, aperitivi in barca, visita a tenute agricole, originali pic nic serali e raffinate cene in location originali e uniche spaziando dalla costa ai colli di Rimini, sino a Cesena e Ravenna. Il racconto digitale della loro esperienza – 105 pubblicazioni con 200.000 mila interazioni, oltre 2,8 milioni di persone raggiunte e circa 4,5 milioni di visualizzazioni – unito all’apertura della piattaforma www.romagnawelcome.it - faranno da traino per il lancio della seconda fase del progetto che parte con la call internazionale. Obiettivo: cercare i 20 viaggiatori che si sfideranno nel 2019 per costruire e promuovere 4 itinerari tematici esperienziali.

Romagna Welcome-Get Your Rimini Experience è, infatti, il primo progetto di narrazione digitale turistica locale che misura la reale capacità di blogger e youtubers di influenzare le decisioni di viaggio della propria community.

La call Romagna Welcome-Get Your Rimini Experience rimarrà aperta da ottobre sino a marzo 2019 per individuare 20 viaggiatori influencer per le categoria bollger, instagramer e videomaker pronti a a sfidarsi in un grande gioco-evento a squadre di cui saranno i protagonisti. I cinque team, sulla base delle esperienze realizzate nella fase pilota, comporranno la propria experience originale e personalizzata, attraverso una serie di attività, giochi e misteri da risolvere attraverso i quali vivranno e scopriranno tutta la Romagna. Day by day dovranno raccontare la loro game experience in diretta attraverso fotografie, video e post rispettando gli obiettivi concordati e diffonderla sul web con l’obiettivo di coinvolgere la propria community di fans e trasformarli in ospiti.

Per creare la propria game-experience le squadre disporranno di un kit che fornirà loro i contatti con gli operatori turistici del territorio, le informazioni logistiche per muoversi, l’elenco delle tipicità locali.

Per aggiudicarsi il premio finale di 5mila euro, la squadra vincitrice non solo dovrà ottenere il migliore engagement on line ma anche generare prenotazioni entro 90 giorni monitorabili attraverso un codice promo preassegnato.

I racconti dei team saranno anche condivisi sui canali social del turismo dell’Emilia Romagna attraverso l’utilizzo dell’hashtag #inEmiliaRomagna.

La game experience si svolgerà tra maggio e giugno 2019, ma già in questi giorni è in avvio la campagna digitale di promozione dell’iniziativa, che proseguirà fino a marzo per reclutare i concorrenti e formare le squadre.