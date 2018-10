Rimini, più di 90 alberi da abbattere di cui 70 al parco Cervi: Sensoli (M5s) chiede autorizzazioni

Attualità

Rimini

| 15:55 - 11 Ottobre 2018

La notizia che a Rimini verranno abbattuti 95 alberi, di cui 70 nel Parco Cervi e 25 nel Parco Fabbri, finisce al centro di un'interrogazione della consigliera del Movimento Cinque Stelle Raffaella Sensoli. Gli abbattimenti sarebbero previsti - si legge nell'atto ispettivo - per fare spazio ai lavori per la Dorsale Sud del Piano di Salvaguardia della Balneazione.

"Le associazioni ambientaliste di Rimini- spiega la consigliera- hanno raccolto 1.500 firme per impedire l'abbattimento delle piante, in quanto alberi di pregio, di età e dimensioni importanti e soprattutto perché, secondo molti, sarebbe evitabile".

Quindi Sensoli interroga la Giunta regionale per sapere "quali siano i motivi che hanno portato alla decisione di effettuare quel tipo di intervento; se siano state richieste e rilasciate, come da regolamento del Verde del Comune di Rimini, le autorizzazioni all'abbattimento degli alberi; se il progetto presentato agli organi competenti per realizzare la condotta della Dorsale Sud abbia previsto e valutato alternative all'abbattimento degli alberi e se sia prevista un'adeguata sostituzione degli alberi abbattuti, indicando se nella stessa area o in altra area comunale; infine, se le autorizzazioni comunali agli abbattimenti, che dovrebbero già essere state rilasciate, abbiano previsto la sostituzione con un adeguato numero di piante di medie-grandi dimensioni, così da ripristinare almeno l'aspetto visivo precedente".