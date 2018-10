Rimini Calcio, con il Teramo ospite fondazione ass naz tumori: riceverà offerta dal presidente Grassi

Sport

Rimini

| 15:28 - 11 Ottobre 2018

Prosegue, con sempre maggiore vigore, l'attenzione del Rimini F. C. nei confronti del sociale e della solidarietà. Sabato, in occasione dell'incontro Rimini-Teramo, la Fondazione Ant, Associazione nazionale tumori, sarà gradita ospite al "Romeo Neri". Nata a Bologna nel 1978 per iniziativa dell'oncologo Franco Pannuti, l'associazione rappresenta oggi la più importante realtà no-profit per l'assistenza specialistica domiciliare ai malati di tumore e la prevenzione gratuita. Sono circa 10.000 le persone che ogni anno vengono assistite da Ant, oltre 500 i professionisti che lavorano per l'associazione e 2.000 i volontari che donano la propria opera nelle 108 delegazioni presenti su tutto il territorio nazionale (quella di Rimini ha sede in corso d'Augusto 188). Nell'occasione il presidente Giorgio Grassi consegnerà al dott. Pierluigi De Michele, rappresentante dell'associazione, un assegno simbolico a testimonianza della vicinanza del Rimini F. C alla Fondazione.