Il Comune 'si riprende' e ristruttura Casa Don Gallo: diventerà un centro di accoglienza

Attualità

Rimini

| 13:16 - 11 Ottobre 2018

Con l'approvazione in Giunta del progetto di fattibilità tecnica prende l'avvio l'iter per la ristrutturazione dell'ex stamperia comunale di via De Warthema e la realizzazione di un centro di accoglienza a bassa soglia. Il progetto prevede l'ammodernamento della struttura che, dopo l'esperienza positiva della sperimentazione portata avanti da “Casa don Andrea Gallo”, diventerà un vero e proprio centro di accoglienza permanente per le fragilità, confermando la vocazione sociale. I lavoro saranno affidati “in house” ad Anthea, mentre il soggetto – o partenariato - gestore sarà deciso tramite un'istruttoria pubblica di prossima pubblicazione per le organizzazioni del terzo settore che prevederà l'affidamento triennale della struttura così come previsto dai regolamenti.

“Comincia a prendere forma– ricorda il Vicesindaco con delega al sociale Gloria Lisi – un intervento previsto da tempo, necessario per rendere la struttura adatta a proseguire nel percorso di accoglienza e integrazione avviato. Un investimento importante per rendere strutturale l'utilizzo di uno spazio comunale importante all'accoglienza la solidarietà e la socialità per tutta la nostra comunità”