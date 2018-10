La fantascienza è realtà, a Rimini presentato Userbot: intelligenza artificiale e umana insieme

Attualità

Rimini

| 12:35 - 11 Ottobre 2018

Fino a poco tempo fa era appannaggio solamente dei film di fantascienza, che ne avevano ipotizzato le potenzialità e i più arditi impieghi. Oggi l’Intelligenza Artificiale (AI) sta vivendo una fase di fecondo fermento innovativo, riconducibile all’avanzamento tecnologico raggiunto sia nel calcolo computazionale sia nella fulminea capacità di gestione e analisi di enormi quantità di dati.



Se ne parlerà domani venerdì 12 ottobre a Let’s talk about Artificial Intelligence, evento organizzato da Startup Grind Rimini e San Marino, nato dalla collaborazione tra l’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese e Startup Grind. Appuntamento alle 18.30 presso Rimini Innovation Square (Corso d'Augusto 62, Rimini).

Interverranno Antonio Giarrusso (Co-Founder e CEO) e Jacopo Paoletti (Co-Founder & CMO) di Userbot per raccontare la loro startup e la raccolta di capitali appena terminata con più di 500 mila euro in meno di 6 mesi.



“Siamo contenti di avere Userbot a Rimini – afferma Andrea Roberto Bifulco, exGoogle e exVodafone, Direttore di Startup Grind Rimini e San Marino – La loro presenza ci consente di raccontare due aspetti cruciali del fare startup in Italia: il primo è quello del come raccogliere capitali, il secondo è sul come fare innovazione e diventare cliente delle grandi aziende italiane. Ovviamente sarà un'opportunità per imparare e dialogare sul tema dell'Intelligenza Artificiale, sempre più importante per chi lavora in qualsiasi settore dove la tecnologia è diventata chiave".