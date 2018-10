Giovanni Allevi sarà a Riccione per il concerto degli Auguri il 29 dicembre

Eventi

| 11:53 - 11 Ottobre 2018

E’ il musicista e compositore marchigiano famoso e amatissimo in tutto il mondo il protagonista del Concerto degli Auguri 2018.

Dopo l’emozionante ed indimenticabile live di Gino Paoli e Danilo Rea, sul palco del Palazzo dei congressi lo scorso anno, sabato 29 dicembre sarà un artista internazionale ad esibirsi in Sala Concordia con l’Orchestra Sinfonica Italiana.

Si svela così pian piano la programmazione del Natale della città di Riccione con un grande evento tappa dell’Equilibrium Tour in versione Christmas, una special edition natalizia dove, tra le date, brilla quella di Riccione.

Il compositore, per l'occasione, regala anche due opere inedite, e porterà sul palco alcuni ospiti a sorpresa: dal fenomeno appena sbocciato in conservatorio, alla giovane inarrestabile promessa, fino al solista di fama internazionale e ad alcuni fan.

"Nello spirito del Natale - afferma Giovanni Allevi – non potevo che fare un regalo a mio modo: presentare al pubblico due mie nuove composizioni scritte negli ultimi mesi, indipendentemente dalle uscite discografiche. Un segno di riconoscenza per il travolgente affetto ricevuto durante l'Equilibrium Tour".

“Il Concerto degli Auguri è uno degli appuntamenti più attesi dell’anno dai cittadini di Riccione e dai tanti turisti che scelgono la città per trascorrere le vacanze natalizie – dichiara il sindaco Renata Tosi. "La serata richiama ad ogni edizione tantissime persone, che si danno appuntamento in questa occasione perché sanno che saranno spettatori di un evento unico. Questa è un’occasione speciale anche perché è il momento in cui i riccionesi si incontrano per scambiarsi i saluti di fine anno, per stare insieme, per chiudere insieme un anno ed aspettarne un altro, ognuno con i propri desideri, sogni, progetti. Ha dunque un valore unico, è un rito di passaggio, e proprio per questo deve essere unico il regalo che facciamo alla città. Quale migliore interprete di Allevi, che con le note del suo pianoforte e alla guida dell’Orchestra Sinfonica Italiana, ci accompagna, in equilibrio, al 2019”.

Il concerto di Riccione è un evento unico anche perché si tratta di uno spettacolo ad ingresso libero - aperto dunque a tutti fino ad esaurimento posti - che ha per protagonista un musicista straordinario, amato da fan di tutto il pianeta non solo per il suo talento, ma anche perché è stato in grado di creare un rapporto speciale con il suo pubblico.