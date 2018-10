Anche Bellaria aderisce ad "EnERgie Diffuse" sabato 13 e 20 giornate a spasso nella storia della città

Eventi

La Città di Bellaria Igea Marina aderisce a “EnERgie Diffuse”, la Settimana della Cultura promossa dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito dell’Anno del patrimonio culturale europeo 2018: un progetto che, da Piacenza a Rimini, prevede occasioni di spettacolo e musica, eventi, visite guidate e conferenze.

La Città di Panzini propone un programma articolato in due giornate, sabato 13 ottobre e sabato 20 ottobre, dal titolo “A spasso tra storia e memoria. Una percorso di suoni, sapori, suggestioni”. Si parte questo sabato, dalle 9.00 alle 12.00 proprio alla Casa Rossa (via Pisino 1), con laboratori didattici e visite guidate per le scuole, che poi proseguiranno al Museo delle Conchiglie (Torre Saracena, via Torre 75). Alle 21.00, la Biblioteca Comunale “Alfredo Panzini”, (via Paolo Guidi 108) ospiterà "Scusi avrebbe un Saladino? La voce della radio negli anni '30”, concerto letterario a cura di RosaMundana Trio, con

Liana Mussoni, Fabrizio Flisi e Tiziano Paganelli; alle 22.30, la serata si concluderà al Museo delle Radio d’epoca (piazzale Gramsci), con un omaggio di Renato Carafa alle scritture per la radio di Nino Pedretti.

Sabato 20 ottobre, invece, originale appuntamento alle 18.00 presso “Noi, Museo della Storia e della Memoria” (via Ferrarìn 30D): un aperitivo con assaggi ispirati alla cucina romana antica, a cura di Cristian Tassinari; ingresso con prenotazione obbligatoria telefonando al 338.3923697.