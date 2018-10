Rimini, altri 30 abbonamenti per famiglie bisognose messi a disposizione dal Garden

Sport

Rimini

| 10:10 - 11 Ottobre 2018

Dopo gli oltre 100 abbonamenti della scorsa stagione torna l’iniziativa della Polisportiva Garden dedicata alle famiglie bisognose: “Garden lo sport per tutti” tre mesi gratuiti di sport messi a disposizione di 30 bambini/ragazzi che potranno così partecipare ai corsi di una delle 10 attività che si svolgono nella struttura di via Euterpe.

Da anni il Garden, dando seguito alla sua mission aziendale, mette al centro della sua proposta sportiva la salute e fornisce un servizio alla cittadinanza che, praticando una delle tante attività può trarne un beneficio per il proprio stato psico-fisico.

Le problematiche economiche degli ultimi anni hanno purtroppo costretto diverse famiglie a rinunciare a tutto ciò che non è strettamente necessario, e tra queste rinunce figura sempre più lo sport per i propri figli.

Il Garden però reputa l’attività fisica una componente troppo importante nella crescita di un bambino, ecco allora che la Polisportiva ha deciso di mettere a disposizione altri 30 abbonamenti (dopo i 120 del 2017) destinati alle fasce più svantaggiate della popolazione, ovvero quelle famiglie per cui il nuoto, il calcio o una qualsiasi attività, sono una spesa che non può rientrare nel bilancio famigliare.

Grazie all’iniziativa 30 famiglie potranno far svolgere ai propri figli un’attività fisica a scelta tra: calcio, basket, pallavolo, beach tennis, beach volley, nuoto, karate, danza, hip hop. Ogni abbonamento comprende anche la valutazione della composizione corporea e dello stato nutrizionale, un esame posturale generale e uno podoscopico.

Per richiedere gli abbonamenti fino al 31 ottobre si potrà consegnare presso il desk del Garden l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in busta chiusa e anonima e nei giorni successivi verrà stilata la graduatoria per la consegna degli abbonamenti ai corsi in partenza ad ottobre.

Per il trimestre novembre/dicembre/gennaio saranno 30 gli abbonamenti messi a disposizione con le seguenti modalità:

A 15 ISEE uguali o inferiori a €. 7.746,85 verranno assegnati 15 abbonamenti completamente gratuiti validi per 3 mesi per una delle attività presenti nell’offerta del Garden.

A 15 ISEE comrpesi fra € 7.746,86 e €. 12.911,42 verranno assegnati 15 abbonamenti scontati del 70% validi per 3 mesi per una delle attività presenti nell’offerta del Garden.

Le graduatorie verranno stilate in ordine di ISEE, dando la priorità a quelli più bassi; l’iniziativa non è rivolta a chi ha già un abbonamento attivo e a chi ne ha già usufruito nel precedente trimestre.

Per tutte le info: 0541 774230 – info@gardensportingcenter.it