Montefiore Conca, sabato 13 e domenica 14 ottobre arriva un fine settimana di storia e castagne

Eventi

Montefiore Conca

| 08:45 - 11 Ottobre 2018

Arriva un fine settimana di storia e castagne a Montefiore Conca Sabato 13 ottobre alle ore 21.00 un appuntamento imperdibile al Castello. La Compagnia di Ricerca ( formata da Marino Fantuzzi, Nadia Fabbri e Maurizio Bertini) che da anni collabora con il comune di Montefiore propone una serata davvero unica. Ricorrono infatti 640 Anni dalla tragica morte di Costanza Malatesta e il Cavaliere Ormanno, barbaramente uccisi dallo zio Galeotto che non voleva che questa bellissima storia d’amore potesse avere un futuro. Questa storia è stata gettata nell’ombra per 640 Anni cercando in tutti i modi di farla dimenticare ma soprattutto di farla raccontare in modo sbagliato. Grazie però alla Compagnia di Ricerca questo grande amore è tornato a splendere di luce propria ed a emozionare chi è curioso di conoscerne la storia. Sabato sera il CdR quindi vi guiderà in un viaggio tra storia e leggenda, attraverso il mondo del paranormale. La prima parte vestirà abiti d’epoca e cercherà di raccontare questa bellissima storia d’Amore attraverso le stanze e le pietre illuminate da sole candele, nella seconda parte invece verrà spiegato tutto il percorso e le ricerche fatte nel corso degli anni. Una serata quindi davvero speciale, ricca di emozioni ed imperdibile. Info e prenotazione obbligatoria al numero 349 4449144



Domenica 14 ottobre invece torna la tradizionale Sagra della Castagna, giunta alla 54 esima edizione. La ProLoco con il suo presidente Francesco Rossetti cucinerà piadine dolci e castagne per tutti coloro che sceglieranno di passare una domenica in compagnia nel borgo più bello d’Italia. Mercatini di prodotti tipici ed artigianali riempiranno le vie del borgo dalla mattina mentre nel pomeriggio intrattenimento musicale con la Bucci Band e La Damigiana che coinvolgerà i partecipanti in uno spettacolo di musica itinerante. Per l’occasione la Rocca rimarrà aperta dalle 10 alle 20 con possibilità di visite guidate.