Nomadi nel parcheggio vicino alle "Befane" e transenne divelte: la segnalazione di un lettore

Attualità

Rimini

| 19:53 - 10 Ottobre 2018

Riceviamo e pubblichiamo la foto di un nostro lettore, che denuncia la presenza di nomadi e dei loro camper nel parcheggio vicino alle "Befane" di Rimini. Non una novità, per la verità.

"Uscendo dal cinema Multiplex le Befane e andando a prendere la mia auto nel parcheggio dietro alle sale - spiega il lettore - mi sono imbattuto in quello che ho fotografato... il fatto di trovarci 3 carovane nomadi parcheggiate con i classici stendini per i panni non mi ha sorpreso più di tanto... la sagacia invece di diveltere la transenna di separazione del parcheggio per farci stare il loro caravan e lasciarla poi a terra con rischio di inciampo mi ha lasciato invece alquanto basito... MZ".