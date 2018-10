Calcio D, la Savignanese ko a Matelica 2-0 esce di scena dalla Coppa Italia

Sport

Savignano sul rubicone

| 19:17 - 10 Ottobre 2018

Termina ai sedicesimi di finale l'avventura della Savignanese in Coppa Italia di Serie D. La formazione di mister Farneti si è arresa 2-0 sul campo del Matelica nel match disputato mercoledì pomeriggio. Tanto turnover per i gialloblù (completamente rivoluzionato l'undici di partenza rispetto alla gara con l'Isernia), ma contro una squadra in forma (seconda in campionato) la suqadra di Farneti ha comunque disputato una buona prova.

Primi minuti con il Matelica che si fa vedere dalle parti di Forastieri, al 14' Tamagnini scalda le mani ad Avella. I padroni di casa tornano alla carica con la conclusione di Riccio e il colpo di testa di Fioretti che termina fuori (26'). Al 32' arriva il vantaggio della formazione di Tiozzo con Melandri. La Savignanese prova a riordinare le idee, i marchigiani però approfittano del momento propizio e al 42' raddoppiano con l'attaccante ex Parma e Forlì Melandri che batte Forastieri di piatto dopo un cross dalla destra.

Nella ripresa girandola di cambi per tutti, da segnalare alcuni buoni interventi del giovane Dall'Ara, il punteggio non cambia e il Matelica stacca il pass per gli ottavi.

Domenica match a dir poco interessante sul campo del San Nicolò Notaresco capoclassifica.

IL TABELINO

MATELICA-SAVIGNANESE 2-0

MATELICA: Avella (24' st. Luglio), Visconti, Riccio (5' st. De Luca), Santeramo, De Marco (47' st. Pignat), Cuccato, Franchi (7' st. Boubacar), Favo, Fioretti, Melandri (19' st. Arapi), Bugaro A disp: De Santis, Lo Sicco, Bittaye, Dorato All Tiozzo

SAVIGNANESE: Forastieri (19' st. Dall'Ara), Gori, Casotti (29' pt, Turci), Giunchetti, Giuia, Rossi, Battistini, Manuzzi R (19' st. Vandi), Tamagnini, Gasperoni (27' st. Cimatti), Albini (14' st. Brigliadori) A disp: Succi, Guidi, Gregorio, Giacobbi All Farneti.

Marcatori: 29' Melandri, 42' Fioretti

Note Ammoniti: Manuzzi R, Giunchetti