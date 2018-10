Calcio D, Coppa Italia: la Sammaurese piega il Feltre 2-1 e approda agli ottavi

Sport

San Mauro Pascoli

| 19:06 - 10 Ottobre 2018

La Sammaurese continua il suo magic moment in Coppa Italia. Mercoledì pomeriggio al Macrelli impresa dei ragazzi di Mastronicola che piegano 2-1 i veneti dell'Union Feltre e staccano il pass per gli ottavi di finale, un risultato di grandissimo prestigio. Zuppardo (foto pag fb del club) e compagni hanno impostato bene la gara, sapendo sfruttare al massimo la superiorità numerica.

Nella prima frazione si assiste ad un match equilibrato con comunque una Sammaurese pimpante che gioca la palla e prova a costruire l'azione vincente. Al 38' gli ospiti rimangono in dieci per l’espulsione dell’attaccante Cali. Due minuti più tardi i giallorossi approfittano del momento e vanno in vantaggio. Atterrato Santoni in area e Zuppardo dal dischetto non lascia scampo a Tognon.

Con l'uomo in più la compagine romagnola è brava a far girare la sfera e tenere alto il ritmo in modo tale da tenere sotto scacco l'avversario. Al 69' arriva il 2-0 grazie a Filippucci. Il Feltre cerca la disperata rimonta e accorcia con Roveretto su rigore all'81'. Il prossimo avversario sarà il Matelica.



IL TABELLINO



SAMMAURESE-FELTRE 2-1

SAMMAURESE: Baldassarri, Maioli, Maggioli, Rosini, Santoni, Paterni, Sapucci, Scarponi, Zuppardo, Filippucci, Louati. A disp: Hysa, Salvi, Alberighi, Merciari, Muccioli, Pertutti, Lombardi L, Fancellu, Toromani All Mastronicola.

FELTRE: Tognon, Paludetto, Salvadori, De Carli, Giacomazzi, Gjoshi, Zonta, Torelli, Cali, Madiotto, Criviaro A disp: Corasaniti, Cecini, Tobanelli, Episcopo, Roveretto, Stefani All Andreolla

Marcatori: 40' Zuppardo (rig), 69' Filippucci, 81' Roveretto (rig)

Note: Espulsi: Cali