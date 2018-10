Calcio Promozione, il Gabicce Gradara pareggia col Santa Veneranda (1-1): eliminato dalla Coppa italia

Sport

Gabicce Mare

| 18:32 - 10 Ottobre 2018

E’ finita in parità la seconda partita di Coppa Italia del Gabicce Gradara: 1-1 sul proprio campo contro il Santa Veneranda che passa il turno per la migliore differenza reti (la formazione pesarese nella prima partita ha sconfitto il Valfoglia per 2-0 mentre quella Papini ha vinto in trasferta sul campo dello stesso Valfoglia per 2-1 con reti di Vegliò e Grassi).

Le reti nell’ultimo quarto d’ora: vantaggio ospite di D’Angelo al 33’ su azione di contropiede, pareggio di Passeri nelle ultime battute di gioco: il difensore, entrato nella ripresa, ha finalizzato al meglio con un tiro al volo un traversone. In precedenza annullati per fuorigioco due reti, a Vegliò (10’) e Passeri (20’), quest’ultimo apparso ai più inesistente (palla ribattuta in gol dopo essere stata respinta dal palo).

Il Gabicce Gradara, nel primo tempo con più di un titolare in panchina, ha giocato una partita sottono. “Non mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra, di fronte ad un avversario che schierava numerosi giocatori della Juniores abbiamo affrontato l’impegno senza la dovuta concentrazione – dice il direttore sportivo Alessandro Magi – Spero che i ragazzi traggano la giusta lezione in vista della partita di domenica sul campo della Vigor Senigallia”.



IL TABELLINO



Gabicce Gradara – Santa Veneranda 1-1

Gabicce Gradara: Alessandrini, Freducci, Tardini (1’ st. Passeri), Vaierani (1’ st. Bastianoni), Sabattini (15’ st. Travenzoli), Costa, Pratelli (1’ st. Tafuro), Marcolini, Simoncelli (1’ st. Vegliò), Tedesco, Grandicelli. A disp. Celato, Mboup, Magi, Galli. All. Papini.

Santa Veneranda: Ripani, Mazza (5’ st. Esposito), Righi (1’ st. Leonardi), Balestieri (22’ st. D’Angelo), Taddei, Marchionni, Olmeda (25’ st. 14 Cavaliere), Bartolucci, Lanzetta, Gorgolini (30’ st. Del Pivo), Pacini. All. Cecchini.

Reti: 33’ st. D’Angelo, 45’ st. Passeri