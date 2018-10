Rimini: ruba nel reparto elettronica del centro commerciale, 51enne finisce in manette

Cronaca

Rimini

| 17:58 - 10 Ottobre 2018

Ruba prodotti di elettronica al centro commerciale “I Malatesta”, ma viene intercettato dalla sicurezza ed arrestato dalla Polizia. E' accaduto nel pomeriggio di martedì, a finire in manette un 51enne residente a Riccione, ma originario della Calabria. Gli agenti hanno ricostruito quanto poco prima accaduto: l’uomo, dopo aver prelevato alcuni prodotti, ha iniziato a danneggiare alcune confezioni tentando di occultarne il contenuto all’interno del giubbotto e all’interno del proprio zaino, successivamente si è disfatto anche delle confezioni vuote nascondendole dietro i bancali d’acqua per poi proseguire la normale spesa, portandosi alle casse automatiche dove ha pagato alcuni prodotti di poco valore. E’ stato allora che il personale di vigilanza ha dato l’allarme. Quindi il 51enne è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato di 2 casse bluetooth e un depilatore elettrico da donna.