Rimini: ‘prenotavano’ la coca tramite whatsapp, in manette pusher beccato alla stazione con 12 dosi

| 16:53 - 10 Ottobre 2018

Proseguono, da parte della Polizia di Stato, i controlli finalizzati a prevenire e a contrastare fenomeni di degrado urbano, reati contro la persona ed il patrimonio, lo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché a verificare l’osservanza da parte di cittadini stranieri del rispetto della vigente normativa inerente l’ingresso e la permanenza sul territorio nazionale.

Nell’ambito di tali servizi, coordinati dal dirigente dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura, vice Questore aggiunto Cristian Magliarisi, il personale delle Volanti, con l’ausilio degli equipaggi del reparto prevenzione crimine e gli equipaggi della Squadra Mobile, ha effettuato un servizio di controllo del territorio nei pressi della stazione ferroviaria, la limitrofa e l’area del sottopasso che porta a Marina centro.

Sono stati 27 icontrolli predisposti ed eseguiti nel corso della settimana, oltre 245 le persone identificate, di cui una arrestata per spaccio di sostanze stupefacenti, altre 6 denunciate, tra cui 4 cittadini stranieri trovati in posizione irregolare sul territorio nazionale, per cui è stato predisposto ed eseguito il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, denunciati inoltre due italiani per inosservanza del foglio di via obbligatorio.

Gli agenti hanno inoltre rintracciato un cittadino tunisino sottoposto a divieto di dimora che è stato denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere: per lui è stato chiesto l’aggravamento della misura cautelare in essere.

L’arresto per spaccio di sostanze stupefacenti, effettuato da una pattuglia della Squadra Mobile, ha riguardato un 26enne di origine albanese: il personale della Questura ha notato nei pressi della stazione ferroviaria un’autovettura il cui conducente, dopo essersi fermato a bordo strada, ha preso il telefono e ha effettuato una chiamata, guardandosi intorno come se volesse cercare qualcuno con lo sguardo e in effetti, a circa dieci metri di distanza, gli agenti hanno notato la presenza di un altro giovane con il telefono in mano il quale, dopo un breve colloquio al cellulare, si è diretto verso l’autovettura avvicinandosi al finestrino lato guidatore. A quel punto il conducente si è abbassato all’interno del mezzo, estraendo qualcosa dalla consolle centrale. I poliziotti, intuendo che potesse trattarsi di una cessione di stupefacente, hanno deciso di intervenire, bloccando i due giovani e anche una ragazza, seduta nella macchina accanto al guidatore.

Il giovane ha cercato di disfarsi della droga gettandola dal finestrino, gesto che non è sfuggito agli agenti che hanno recuperato l’involucro contenente effettivamente cocaina per un totale di tre dosi. Una ulteriore perquisizione del mezzo ha permesso di rinvenire e sequestrare altro stupefacente, sempre cocaina, contenuto nel tipico contenitore dei gadget degli ovetti Kinder, per un totale di 12 dosi. Il giovane che si era avvicinato per acquistare la droga ha ammesso di essere lì proprio per tale motivo, fornendo le conversazioni che aveva intrattenuto tramite whatsapp con lo spacciatore, dove le dosi di cocaina venivano definite “birre” e di avergli nell’occasione ordinato “tre birre”.

Al 26enne gli agenti hanno inoltre sequestrato una somma di denaro pari a 220 euro, ritenuta provento dell'attività di spaccio, mentre la ragazza che era con lui in macchina è risultata estranea ai fatti e per questo nei suoi confronti non sono stati adottati provvedimenti. Per lui sono scattate le manette per il reato spaccio di sostanze stupefacenti, processato per direttissima, è stato condannato a 5 mesi di reclusione ed 800 euro di multa.-

Le attività della questura hanno consentito inoltre di controllare 41 veicoli e di elevare 11 sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni del codice della strada.