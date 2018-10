Rimini e la festa del viaggio, un connubio vincente. INTERVISTA al sindaco Andrea Gnassi

Turismo

Rimini

| 17:12 - 10 Ottobre 2018

Tra sperimentazioni, conferme e tanto interesse da parte del pubblico, Lonely Planet UlisseFest ha trovato la sede più congeniale. Nel 2019 la terza edizione del festival si svolgerà nuovamente a Rimini dal 12 al 14 luglio. Nella fortunata edizione del 2018 furono 35mila presenze in tre giorni e tre milioni di contatti sui social. “Numeri straordinari” esclama Angelo Pittro Direttore Lonely Planet Italia.

La doppia identità di capitale turistica e di città romana e rinascimentale meravigliosamente affacciata sul Mediterraneo fa di Rimini il riferimento perfetto per chi ama viaggiare. Il programma di UlisseFest si annuncia fitto di dibattiti, testimonianze, spettacoli, musica, film, e cibi da tutti i continenti. UlisseFest 2019 sarà ancora una volta l’occasione per portare in scena la grande passione che accomuna chi ama scoprire il mondo, per iniziare un nuovo viaggio che avrà per tappa i luoghi del festival. Si svolgerà nel bellissimo centro storico della città, dall’iconico Cinema Fulgor al Teatro Galli, riportato allo splendore originario dopo oltre 70 anni di chiusura, per citarne alcuni. E sulla valorizzazione di Rimini come città storica e d’arte e non solo come capitale del turismo balneare, i cospicui investimenti ha puntato il suo intervento il sindaco di Rimini Andrea Grassi (audio).

Il palmarès di UlisseFest è già ricco, impreziosito dai grandi ospiti degli anni passati (da Tony Wheeler a Enrico Franceschini, da Paolo Giordano a Niccolò Ammaniti, da Gabriele Corsi a La Pina, da Marco Paolini a Giuseppe Cederna passando per la musica di Suleyman e Boban Markovic Orkestar) e da ottimi numeri (60 incontri e oltre 120 ospiti nell’edizione 2018), ma ha tutte le carte in regola per ampliare ancora il proprio pubblico (circa 35.000 presenze), chiamando a sé tutti coloro che amano il viaggio e la filosofia Lonely Planet.