Istat, anche a Riccione sono iniziate le operazioni per il Censimento Permanente

| 11:10 - 10 Ottobre 2018

E’ iniziato anche a Riccione il Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni che per la prima volta l’Istituto Nazionale di Statistica effettuerà con cadenza non decennale ma annuale. Il nuovo censimento, produrrà quindi annualmente, i dati di base per comprendere e intervenire più efficacemente sulla soddisfazione dei bisogni degli individui e delle famiglie nelle diverse fasi della vita e per programmare e gestire i servizi sul territorio.

Cambia il censimento e di conseguenza si evolvono l'organizzazione, il questionario, gli attori sul territorio, la rete di rilevazione. Il censimento annuale non utilizzerà più questionari cartacei: la rilevazione si svolgerà, in parte direttamente sul web, e in parte sarà affidata ad un rilevatore con tablet fornito da Istat. Sarà inoltre basato sia su fonti amministrative che su rilevazioni campionarie e sfrutterà i dati disponibili in modo più efficace.

La nuova metodologia di censimento sarà suddivisa in due diversi tipi di rilevazione:

- rilevazione areale che coinvolgerà 167 famiglie selezionate da Istat, contattate direttamente da rilevatori incaricati dal Comune.

- rilevazione da lista che coinvolgerà 636 famiglie che riceveranno dall’Istat una comunicazione che li invita alla compilazione del questionario.

Per effettuare il censimento 2018 il comune ha incaricato 9 rilevatori, individuati tramite bando pubblico.

I dati ottenuti saranno di tipo censuario, riferiti all’intera popolazione italiana: un risultato raggiungibile attraverso l’integrazione statistica tra le rilevazioni campionarie e i dati di altre fonti amministrative.

I dati del censimento restituiscono informazioni sugli individui (genere, età, luogo di nascita, cittadinanza, formazione, titolo di studio, condizione professionale, tipo di lavoro svolto, mobilità) collegandole con quelle familiari (ad esempio numero di componenti, le loro caratteristiche e quelle dell’abitazione in cui vivono) e con quelle relative al territorio (luogo di residenza).