Rimini, al via la preparazione invernale per ciclisti, cicloamatori e triatleti al Garden e allo Steven

10 Ottobre 2018

Chiusa la lunga stagione delle due ruote, per tutti i ciclisti amatoriali e non, dopo un breve riposo è tempo di prepararsi in vista del 2019, e anche quest’anno al Garden e Steven si parte il 16 ottobre con la preparazione invernale dedicata a cicloturisti, cicloamatori, bikers e triatleti.

Per l'ottavo anno consecutivo, i due centri propongono un corso di allenamento invernale per ciclisti unico nel suo genere e, visto il successo dello scorso anno, per dare possibilità alle numerose richieste, da quest'anno il corso raddoppia e si riempie di novità.

Le due palestre sono a disposizione di chi aderisce al programma di allenamento, con tanto di sala pesi e piscina poi, la novità di quest'anno, la presenza del dottor Papi, già medico al Giro d'Italia, che, compresa nel prezzo effettuerà visita medica agonistica con la possibilità di usufruire di un monitoraggio costante, con rilevazione di massa magra e grassa, il controllo posturale e poter verificare il proprio regime alimentare.

Il cuore del progetto si svolgerà presso la palestra Steven: il personal trainer Giorgio Bugli seguirà un corso di ginnastica funzionale, per allenare il “core”, fondamentale per il ciclismo che è sport che si svolge in situazione di disequilibrio: tutti i muscoli che fanno parte del nostro baricentro sono di fondamentale importanza, poi la sua specializzazione quale allenatore di pesistica, permetterà di avere un occhio di riguardo al potenziamento specifico. Coordinatore della parte pedalata su spin bike è invece Ercole Della Torre, tecnico allenatore delle categorie internazionali della Federazione Ciclistica Italiana e allenatore di triathlon, creatore del gruppo “L'allenamento nel Ciclismo”, che conta 25.000 presenze. E’ lui che stila i programmi di allenamento sul mezzo specifico, allenamenti fatti di sedute sulla forza, sulla potenza e metaboliche, sempre varie, mai noiose. Al suo fianco c’è Gianni Vincenzi, direttore sportivo della Federazione Ciclistica Italiana, nonché maestro di mountain bike e istruttore di spin bike: a lui il compito di montare le musiche sugli allenamenti, per renderli ancora più divertenti e di dirigere le sedute sui pedali. Gianni, conosciuto per le sue capacità aggreganti, con l'arrivo della bella stagione organizza anche uscite di gruppo, sia in strada che in Mountain bike, dove verrà messo in pratica quanto eseguito nelle sedute indoor.

Il corso si rivolge a tutti quei ciclisti, sia su strada che in mountain bike, che desiderano allenarsi con metodo, a quelli che, per motivi di lavoro non vogliono rischiare la propria incolumità in uscite notturne, a quelli che vogliono evitare il freddo e l'umidità dell'inverno, a tutti quelli che amano la compagnia, infine, la possibilità di poter usufruire di una piscina ne fa la location ideale per i triatleti.

Il corso si svolge presso lo Steven, a partire dal 16 ottobre nelle giornate di martedì e giovedì, in due gruppi, con inizio dalle ore 19.

Per tutte le informazioni: Nico Guastamacchia 3357481220