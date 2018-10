"A scena aperta" incontri nei teatri storici: sabato a Novafeltria in scena la compagnia NNChalance

Eventi

Novafeltria

| 10:34 - 10 Ottobre 2018

Il Teatro Sociale Novafeltria (teatro costruito nel 1925) è stato invitato a partecipare alla manifestazione regionale "A scena aperta". Incontri nei teatri storici dell’Emilia-Romagna, all’interno del più ampio programma promosso dalla Regione Emilia-Romagna EnERgie Diffuse / Settimana della cultura / dal 7-14 ottobre.

Sabato 13 ottobre, dalle ore 16 alle ore 21,30, la Compagnia NNChalance di Riccione presenta "La leggerezza della danza": laboratorio, conversazione, convivio, spettacolo.

Un lungo e intenso incontro fra danzatori professionisti e ragazzi con disabilità che da diversi anni praticano la danza come forma di espressione artistica e sviluppo della personalità.

Il progetto pensato dalla Compagnia NNChalance per la comunità di Novafeltria e il Teatro Sociale Novafeltria che ha aderito all’iniziativa regionale A scena aperta - Incontri nei teatri storici dell’Emilia Romagna, propone alcune iniziative che hanno come fulcro la creazione artistica finalizzata all’integrazione e alla trasmissione della diversità come valore fondamentale all’interno della comunità; il riconoscimento del Teatro della città come luogo vitale per riflettere sulle relazioni fra arte e vita quotidiana. Per questi motivi, le attività programmate hanno prevalentemente un carattere artistico e allo stesso tempo inclusivo.













Le foto sono di Melina Aldrovandi