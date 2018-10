Furti in casa agli anziani e rapine, sgominata banda di nomadi: tre arresti

Cronaca

09:09 - 10 Ottobre 2018

I carabinieri hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di ancona nei confronti di 3 cittadini italiani di etnia rom, ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata ai furti in abitazione e rapina. L'attività investigativa, condotta dalla stazione carabinieri di Numana (Ancona) e coordinata dalla Procura della Repubblica di Ancona, ha consentito di disarticolare un gruppo criminale della provincia di Roma, ritenuto responsabile di 20 furti in abitazione - uno dei quali trasceso in rapina - prevalentemente a danno di vittime anziane, spesso raggirate, consumati nelle province di Ancona, Pesaro Urbino, Arezzo, Terni, L'Aquila, Ravenna, Rimini, Firenze, Pisa, Gorizia Udine e Treviso. Maggiori dettagli nel corso della giornata.