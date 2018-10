Stalking tra gay, stabilito risarcimento danni di 30mila euro. Vittima un giovane riminese

Cronaca

Rimini

| 22:40 - 09 Ottobre 2018

Fu uno dei primi casi di stalking tra omosessuali in Italia ed ebbe come vittima un riminese, oggi trentacinquenne. La vicenda, avvenuta nel 2009, ha avuto un epilogo in tribunale: un 45enne modenese è stato condannato in primo grado a un anno di reclusione, pena sospesa, per i reati di atti persecutori e diffamazione via web. Martedì 9 ottobre la Corte d'Appello di Bologna ha sancito la prescrizione del reato, per cui al 45enne non rimarrà altro che il pagamento del risarcimento danni, 30.000 euro, alla parte civile, rappresentata in giudizio dall'avvocato Massimiliano Orrù. Divergenti le versioni dei due protagonisti: secondo l'imputato, avevano una relazione che il riminese decise di interrompere bruscamente. Al contrario, il 35enne, di professione impiegato bancario, ha sempre parlato di incontri per ragioni lavorative. La denuncia scattò quando il modenese iniziò a molestarlo, con sms e lettere inviate sul luogo di lavoro della vittima. Secondo le accuse, utilizzò anche falsi profili Facebook, arrivando a minacciare il riminese, sempre via web, dicendo che se non fosse tornato con lui, avrebbe rivelato al padre, un uomo all'antica, della omossessualità del figlio.