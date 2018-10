Obesity day, in Italia sono 6 milioni: consulenze gratuite con specialisti. Ambulatori aperti nel riminese

Sanità

09 Ottobre 2018

Il 10 e l’11 Ottobre 2018 sarà "Stop Obesity 2018", iniziativa del gruppo Studio di Nutrizione Umana che vuole recepire la campagna mondiale della World Obesity Federation sui territori di Marche ed Emilia Romagna, saranno coinvolti 16 ambulatori, tra cui Rimini Riccione Morciano di Romagna, con relativi Specialisti della Nutrizione che offriranno una consulenza gratuita a chi ne farà richiesta tramite l’apposito sito web.

Il 10 Ottobre in Italia l’Associazione di Dietetica Italiana ha promosso la giornata Obesity Day, mentre il giorno successivo, l'11 Ottobre 2018 la Federazione Mondiale ha istituito la giornata mondiale dedicata all'Obesità ed al Sovrappeso, la World Obesity Day.

Il Responsabile Scientifico Area Romagna dell’iniziativa, il nutrizionista di Rimini Dott. Diego Palazzini, sottolinea l’importanza dell’iniziativa: “L'obesità coinvolge circa 6 milioni di italiani e 22 milioni sono le persone in sovrappeso, questi sono i dati diffusi dalle Agenzie. Se guardiamo ai dati prodotti dallo studio Passi 2014-2017(Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia), del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute sembra che vi sia poca consapevolezza dello stato di eccesso ponderale, infatti meno della metà delle persone in sovrappeso coinvolte, ritiene eccessivo il proprio peso corporeo. I numeri elevati e la poca consapevolezza, circa l'eccesso ponderale, hanno motivato l’intero Staff Scientifico del gruppo ad avviare presso tutti i centri associati una campagna di sensibilizzazione.”