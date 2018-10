Rimini Calcio, Ferrani entra in diffida. L'arbitro del match col Teramo è Miele di Nola. La prevendita

Sport

Rimini

| 20:05 - 09 Ottobre 2018

L’arbitro di Rimini-Teramo di sabato (16,30) è Gianpiero Miele di Nola (Bocca-Fine). Intanto il difensore Manuel Ferrani è entrato in diffida.



PREVENDITA Questi i punti vendita del circuito GO2 attivi in provincia di Rimini: Tabaccheria Pruccoli, viale Vespucci 69 – Rimini (0541.27656); Santarcangelo Eventi, via Pascoli 22 – Santarcangelo (0541.623818)

I tagliandi del settore ospiti potranno essere acquistati, al costo di € 10 + diritti di prevendita (under 14 omaggio) alla biglietteria dello stadio "Bonolis" di Teramo.

Questo il costo dei singoli tagliandi che in prevendita, anche al botteghino del “Romeo Neri” sino a un'ora dall'inizio della gara, saranno maggiorati della quota relativa ai diritti: Centralissima: € 25 (prezzo unico). Centrale: € 22, ridotto* € 16. Laterale: € 14, ridotto* € 10. Distinti: € 14, ridotto* € 10. Curva Est: € 10 (prezzo unico)



*Riduzioni per over 65, invalidi e under 18. Ragazzi under 14 € 1 (solo Laterale, Distinti e Curva, ridotto per Centralissima e Centrale). Ragazzi under 4 ingresso libero senza biglietto (tranne Centralissima e Centrale). Invalidi al 100% e accompagnatore omaggio (con richiesta accredito entro 2 giorni prima della partita). Per gli abbonati Rimini Baseball e Uisp ridotto in tutti i settori tranne la Centralissima.

Si rammenta che per l’emissione dei biglietti è necessario presentarsi con un documento di identità (sia adulti che bambini), senza di questo non sarà possibile emettere alcun tagliando.

Si consiglia di acquistare il biglietto in prevendita al fine di evitare file ai botteghini.

Il giorno del match la biglietteria del “Romeo Neri” sarà aperta dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 16.45.



QUI TERAMO Il Teramo è ancora a secco di vittorie eppure mister Giovanni Zichella non è in discussione. La conferma arriva attraverso le parole del DG Emilio Capaldi: "Mister Zichella ha la fiducia della società e tocca a lui trovare i correttivi giusti per uscire da questo momento delicato. Se sarà necessario cambiare qualcosa sul piano del modulo sono certo che il mister non si tirerà indietro. Zichella è un gran lavoratore e pensa 24 ore su 24 al bene del Teramo. La responsabilità è di tutti, nessuno escluso, e ognuno di noi, nel proprio ambito, deve dare di più di quello che sta dando. La squadra deve necessariamente cambiare passo perché è ancora in tempo per riuscirci e per dare una svolta alla stagione. Diventa fondamentale fare gruppo e non abbattersi. Prima ne veniamo fuori, da questa fase negativa, meglio è per tutti".